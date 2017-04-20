«Каждая песня Самойловой казалась ответом Украине»

23:50 19 апреля 2017 0

Карьера Юлии Самойловой получила новый старт после политических баталий на Евровидении. Тем интереснее проследить за ее первым выступлением после всех скандалов, в Перми Фото: Анна Белкина

Певица Юлия Самойлова дала свой первый концерт после того, как ей окончательно отказали в выступлении на Евровидении в Киеве. О приезде звезды в Пермь стало известно всего за два дня (причем, не только зрителям, но и организаторам), но она легко собрала полный зал.

Идея позвать Юлию Самойлову в Пермь появилась у руководителя пермского хора «Млада» Ольги Выгузовой. «Как только стало известно, что Юля не летит на Евровидение, у нас возникла мысль пригласить ее спеть с нами. Обычно мы верстаем программу наших концертов за несколько месяцев, а тут пришлось менять ее буквально за пару дней. Но главное, что Юля согласилась. Может быть, мы долго смотрели на звезды, и они стали ближе к нам. Но это тот случай, когда невозможное возможно», — рассказала Ольга Выгузова.

После концерта Юлия Самойлова охотно общалась с поклонниками и раздавала автографы

Юлия Самойлова — певица с ограниченными возможностями. Она прикована к инвалидной коляске с детства — причиной недуга стала неудачно сделанная прививка от полиомиелита. В 2013 году девушка вышла в финал музыкального конкурса Аллы Пугачевой «Фактор А». Но популярной Юлия стала после того, как ее кандидатуру выбрали для участия в конкурсе Евровидение-2017 в Киеве. Из-за того, что певица два года назад выступила в Крыму, украинские власти отказали ей во въезде в страну. После скандала имя певицы стало известно по всей России. В Перми девушку встречали, как звезду. Билетов всем желающим не хватило — организаторам пришлось вести онлайн-трансляцию.

С хором «Млада» певица спела всего несколько песен и на сцене появилась ближе к концу мероприятия, но встречали ее овациями. «Мне очень приятно, что такой замечательный коллектив пригласил меня поучаствовать в своем концерте. Это дорогого стоит. Концерт — это очень интимно, это глубоко личное — диалог между творческой единицей и зрителями, и я рада, что вы со мной этим поделились», — сказала Юлия Самойлова. Практически каждое слово девушки встречали аплодисментами, и она заметно смущалась от этого.

Перед исполнением первой песни она робко спросила: «Я могу начинать?». Было заметно, что она еще не привыкла к звездному статусу.

Программа выступления Юлии Самойловой и «Млады» была очень символичной — каждая песня казалась будто ответом Украине, которая не пустила певицу выступить на Евровидении. Первой песней, которая исполнила девушка, стала композиция Ларисы Долиной «Стена», очень подходящая Самойловой: «И снова на пути стена, и я ее пройти должная. И я справляюсь со стеной, пока вы все со мной». После этого она спела Flame Is Burning, которая должна была прозвучать на Евровидении — пермяки стали первыми, кто услышал этот хит на большой сцене.

В финале Юлия вместе с «Младой» исполнила арию из рок-оперы «Юнона и Авось» «Аллилуйя». Правда, фразу «жители 20-го столетья» они заменили на «дети 21-го столетья». На словах «Аллилуйя возлюбленной паре» на сцену вышел муж Юлии Алексей и обнял ее. В конце зал встал. Некоторые плакали

После концерта Ольга Выгузова призналась журналистам, что хор и Юлия Самойлова репетировали в основном дистанционно, но певица идеально «вписалась в систему координат» хора. «Если бы это был другой человек, который бы не поехал на Евровидение, мы бы его не позвали. У нас есть возможность пригласить любого артиста, но мы с кем попало не поем», — сказала руководитель хора. Кстати, кроме Самойловой, «Млада» сделала исключение для иеромонаха Фотия.

Юлия охотно общалась с журналистами. Она призналась пермским СМИ, что не настраивает себя на выступление на Евровидении (хотя российские продюссеры планируют, что в следующем году на песенном конкурсе от России выступит именно она). При этом она все еще хочет представить Россию на европейской площадке. Она также добавила, что полностью разделяет решение не выступать в Киеве по видеомосту. «Это было бы нечестно, — пояснила певица. — Я за равные условия для всех участников. Одно дело выступать на незнакомой сцене, а дома — ты дома». Девушка сказала, что будет смотреть Евровидение (через Интернет — конкурс не покажут по российскому ТВ. Фаворитов у нее пока нет.

Сейчас Юлия говорит, что находит больше положительных сторон в отказе от участия в конкурсе, нежели отрицательных. «Меня поддерживает вся Россия. Даже, мне кажется, весь мир», — говорит она. Девушка рассказала «URA.RU», что у нее сейчас много концертов в планах. «После того, как стало известно, что я поеду на Евровидение, я стала получать много приглашений выступить. Причем, не только в России. Но мы все откладывали, потому что готовились, а вот Пермь успела взять нас тепленькими. Сейчас запланированы и зарубежные концерты, ближайший — в Таллине. В планах выступления в Германии и Италии».

Смотрите видео выступления Юлии Самойловой в Перми