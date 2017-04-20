08:32 20 апреля 2017 1

Пока Евгения Куйвашева ведут по стандартному сценарию, который не учитывает неожиданных вариантов развития событий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Избирательному штабу Евгения Куйвашева придется вырабатывать сразу несколько стратегий на будущую кампанию. Политтехнологи уверены, что годная для «референдумного сценария» выборов программа «Пятилетка развития» едва ли подойдет в случае, если выборы окажутся по-настоящему конкурентными. Пока же глава региона придерживается курса, озвученного им 24 января в программной статье «Переломный момент» — к ней Куйвашев дважды обращался в своей вступительной речи на заседание свердловского правительства в среду, 19 апреля.

Официальные вводные для команды — из статьи в «Областной газете» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Наша задача на ближайшие пять лет, на нашу „Пятилетку развития“ — это содействие процессам, направленным на повышение производительности труда, техническую и технологическую модернизацию производства, финансовую устойчивость предприятий и организаций, ориентация на выпуск высокотехнологичной продукции… Эти и другие направления работы по укреплению финансовой стабильности региона, модернизации промышленного комплекса, росту инвестиционного потенциала территорий, улучшению качества жизни уральцев — это приоритеты нашей „Пятилетки развития“. Это ключевые задачи, которые мы должны решить, обеспечивая Свердловской области место в тройке лидирующих регионов России», — заявил в среду глава региона.

Кроме этого месседжа, никаких иных установок на предстоящую кампанию члены свердловского правительства, а также руководители управленческих округов и главы муниципалитетов не получили. А между тем, эта стратегия подойдет в случае, если штаб Евгения Куйвашева рассчитывает только на неконкурентный сценарий, уверен председатель фонда «Петербургская политика» Леонид Давыдов.

Обсуждаемые тезисы хороши для деревни, городам нужна более прорывная повестка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«В нереферендумном сценарии Куйвашеву будет очень сложно бороться за главный город. Для деревни его программа подойдет, а вот для города нужно будет придумать что-то другое, может быть не кардинально иное, но даже то, что есть придется переупаковать в совершенно другую подачу», — пояснил «URA.RU» эксперт. Действующую избирательную команду Давыдов рекомендовал бы усилить «эффективным специалистом, поскольку кампания — это стратегия, которую просто нужно четко выполнить и это не вопрос креатива, но вопрос менеджмента».

Нынешние администраторы кампании, поддерживает коллегу гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, пока допускают серьезные промахи: «Понятно, что во главе кампании [глава администрации губернатора] Владимир Тунгусов, один из наиболее опытных политических менеджеров России. Но мы наблюдали на выборах в муниципалитетах, которые в последнее время состоялись — его менеджмент не во всех случаях срабатывает. Поэтому нужно очень тщательно разбирать и учитывать те промахи и проблемы, которые были допущены в предыдущих кампаниях, чтобы менеджмент был более эффективным.

Орлов также рекомендует исходить из конкурентного сценария — жесткого и даже агрессивного. Это потребует от команды быстрого включения в кампанию и, самое главное, отказа от «стереотипного подхода». «Должно быть сегментирование для различных групп, — уверен эксперт. —- Каждой должно быть сформулировано свое послание. Свои переговорные стратегии должны быть с руководством Екатеринбурга и Нижнего Тагила — это если говорить про элиты. Нужна своя стратегия и для каждой группы населения — нельзя ориентироваться просто на небольшую явку и не заботиться о деталях».

С этими группами надо говорить о будущем, о том, что будет через пять лет, уверен политтехнолог Дмитрий Гусев. «У Куйвашева выгодная повестка — продолжать уже начатое.

Но человек, который пойдет голосовать за губернатора, должен понимать, что у него будет через пять лет. Не что будет эти пять лет делать губернатор, не путайте, а что получит этот самый конкретный человек

— мост через реку Исеть и еще двадцать два моста через разные реки и прочие блага. Человек должен представить явную картинку — ее надо объяснить и обрисовать по всем возможным коммуникационным каналам», — объяснил специалист.

Впрочем, перед тем, как формулировать все эти послания, команде врио губернатора придется познакомить область со своим кандидатом. Сегодня есть хорошая возможность устранить «дефицит Евгения Куйвашева в области», но это, по мнению политолога Сергея Мошкина, потребует «сумасшедше интенсивных разъездов по региону».

Губернатору надо быть готовым много ездить по области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«У действующего губернатора есть несколько изъянов с технологической точки зрения: область не ощущает его чисто физически. Для жителей области сегодня он — человек из телевизора, люди мало что про него знают чисто с человеческой точки зрения — интересы, привычки, черты. А логика избирателя — это узнать чуть больше, чем пишут в газетах и через это почувствовать очевидные преимущества этого кандидата над соперниками. Пусть он избирателю раскроется как руководитель, стратег, да и просто обаятельный человек, и тогда можно призывать голосовать за него. Это фактор личного знакомства и этого фактора у губернатора пока нет, но он есть у его соперников», — уверен эксперт.

Удачные шаги в этом направлении глава региона уже делал, заверяет политтехнолог Александр Белоусов — это нужно просто развивать. «Губернатору надо не бояться быть публичным, активным, какие-то темы общие затрагивать. Он же недавно вступился за пацанов-студентов, которых избили во время футбольного матча — это был смелый, серьезный, харизматичный жест. Побольше таких жестов и не бояться говорить то, что думает. Сейчас в политике наступает эпоха искренности — это ценится в эпоху соцсетей. Личностное отношение, без бюрократического скафандра, через который чиновники смотрят на все. Это выборы губернатора первые за 14 лет — новое поколение уже выросло, они хотят чего-то настоящего с настоящим кандидатом. Даже если не будет реальной конкуренции, все равно потребность сохранится в этом. Пусть это будет даже бюрократически-хозяйственный дискурс — его тоже можно вести живо и открыто», — считает политэксперт.