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20 апреля 2017
19 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
08:32  20 апреля 2017 1

«Менеджмент Тунгусова срабатывает не на всех выборах»

Пять российских политтехнологов объясняют, в чем штаб Куйвашева ошибается уже сейчас
Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, посвященная итогам 2016 года. Екатеринбург, куйвашев евгений
Пока Евгения Куйвашева ведут по стандартному сценарию, который не учитывает неожиданных вариантов развития событийФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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Избирательному штабу Евгения Куйвашева придется вырабатывать сразу несколько стратегий на будущую кампанию. Политтехнологи уверены, что годная для «референдумного сценария» выборов программа «Пятилетка развития» едва ли подойдет в случае, если выборы окажутся по-настоящему конкурентными. Пока же глава региона придерживается курса, озвученного им 24 января в программной статье «Переломный момент» — к ней Куйвашев дважды обращался в своей вступительной речи на заседание свердловского правительства в среду, 19 апреля.

Заседание правительства Свердловской области. Екатеринбург, куйвашев евгений, заседание правительства со, кабинет министров
Официальные вводные для команды — из статьи в «Областной газете»
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Наша задача на ближайшие пять лет, на нашу „Пятилетку развития“ — это содействие процессам, направленным на повышение производительности труда, техническую и технологическую модернизацию производства, финансовую устойчивость предприятий и организаций, ориентация на выпуск высокотехнологичной продукции… Эти и другие направления работы по укреплению финансовой стабильности региона, модернизации промышленного комплекса, росту инвестиционного потенциала территорий, улучшению качества жизни уральцев — это приоритеты нашей „Пятилетки развития“. Это ключевые задачи, которые мы должны решить, обеспечивая Свердловской области место в тройке лидирующих регионов России», — заявил в среду глава региона.

Кроме этого месседжа, никаких иных установок на предстоящую кампанию члены свердловского правительства, а также руководители управленческих округов и главы муниципалитетов не получили. А между тем, эта стратегия подойдет в случае, если штаб Евгения Куйвашева рассчитывает только на неконкурентный сценарий, уверен председатель фонда «Петербургская политика» Леонид Давыдов.

День космонавтики. Екатеринбург, исторический сквер, спутник, космический корабль, достопримечательности екатеринбурга, день космонавтики, 12апреля
Обсуждаемые тезисы хороши для деревни, городам нужна более прорывная повестка
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«В нереферендумном сценарии Куйвашеву будет очень сложно бороться за главный город. Для деревни его программа подойдет, а вот для города нужно будет придумать что-то другое, может быть не кардинально иное, но даже то, что есть придется переупаковать в совершенно другую подачу», — пояснил «URA.RU» эксперт. Действующую избирательную команду Давыдов рекомендовал бы усилить «эффективным специалистом, поскольку кампания — это стратегия, которую просто нужно четко выполнить и это не вопрос креатива, но вопрос менеджмента».

Нынешние администраторы кампании, поддерживает коллегу гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, пока допускают серьезные промахи: «Понятно, что во главе кампании [глава администрации губернатора] Владимир Тунгусов, один из наиболее опытных политических менеджеров России. Но мы наблюдали на выборах в муниципалитетах, которые в последнее время состоялись — его менеджмент не во всех случаях срабатывает. Поэтому нужно очень тщательно разбирать и учитывать те промахи и проблемы, которые были допущены в предыдущих кампаниях, чтобы менеджмент был более эффективным.

Орлов также рекомендует исходить из конкурентного сценария — жесткого и даже агрессивного. Это потребует от команды быстрого включения в кампанию и, самое главное, отказа от «стереотипного подхода». «Должно быть сегментирование для различных групп, — уверен эксперт. —- Каждой должно быть сформулировано свое послание. Свои переговорные стратегии должны быть с руководством Екатеринбурга и Нижнего Тагила — это если говорить про элиты. Нужна своя стратегия и для каждой группы населения — нельзя ориентироваться просто на небольшую явку и не заботиться о деталях».

С этими группами надо говорить о будущем, о том, что будет через пять лет, уверен политтехнолог Дмитрий Гусев. «У Куйвашева выгодная повестка — продолжать уже начатое.

Но человек, который пойдет голосовать за губернатора, должен понимать, что у него будет через пять лет. Не что будет эти пять лет делать губернатор, не путайте, а что получит этот самый конкретный человек

— мост через реку Исеть и еще двадцать два моста через разные реки и прочие блага. Человек должен представить явную картинку — ее надо объяснить и обрисовать по всем возможным коммуникационным каналам», — объяснил специалист.

Впрочем, перед тем, как формулировать все эти послания, команде врио губернатора придется познакомить область со своим кандидатом. Сегодня есть хорошая возможность устранить «дефицит Евгения Куйвашева в области», но это, по мнению политолога Сергея Мошкина, потребует «сумасшедше интенсивных разъездов по региону».

Евгений Куйвашев в Красноуфимском городском округе, куйвашев евгений
Губернатору надо быть готовым много ездить по области
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«У действующего губернатора есть несколько изъянов с технологической точки зрения: область не ощущает его чисто физически. Для жителей области сегодня он — человек из телевизора, люди мало что про него знают чисто с человеческой точки зрения — интересы, привычки, черты. А логика избирателя — это узнать чуть больше, чем пишут в газетах и через это почувствовать очевидные преимущества этого кандидата над соперниками. Пусть он избирателю раскроется как руководитель, стратег, да и просто обаятельный человек, и тогда можно призывать голосовать за него. Это фактор личного знакомства и этого фактора у губернатора пока нет, но он есть у его соперников», — уверен эксперт.

Удачные шаги в этом направлении глава региона уже делал, заверяет политтехнолог Александр Белоусов — это нужно просто развивать. «Губернатору надо не бояться быть публичным, активным, какие-то темы общие затрагивать. Он же недавно вступился за пацанов-студентов, которых избили во время футбольного матча — это был смелый, серьезный, харизматичный жест. Побольше таких жестов и не бояться говорить то, что думает. Сейчас в политике наступает эпоха искренности — это ценится в эпоху соцсетей. Личностное отношение, без бюрократического скафандра, через который чиновники смотрят на все. Это выборы губернатора первые за 14 лет — новое поколение уже выросло, они хотят чего-то настоящего с настоящим кандидатом. Даже если не будет реальной конкуренции, все равно потребность сохранится в этом. Пусть это будет даже бюрократически-хозяйственный дискурс — его тоже можно вести живо и открыто», — считает политэксперт.

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© Служба новостей «URA.Ru»
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