Кириенко помирил губернатора Севастополя с Козаком

18:46 21 апреля 2017 0

Споры куратора Крыма Дмитрия Козака (на фото) с администрацией Севастополя вышли в публичное пространство. И ушли из него Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В пятницу в Севастополе в ходе Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) прошла встреча первого заместителя кремлевской администрации Сергея Кириенко, врио губернатора Дмитрия Овсянникова и вице-премьера Дмитрия Козака. По информации «URA.RU», этот разговор был важен не только своим содержанием, но и самим фактом встречи, которая дезавуирует многочисленные слухи о судьбе главы Севастополя.

Дмитрий Овсянников представил первому заместителю главы Администрации президента РФ Сергею Кириенко и вице-премьеру Дмитрию Козаку стратегию развития города. Она предусматривает значительный рывок в социально-экономическом развитии Севастополя, план рассчитан до 2030 года. До 2020 года в дороги Севастополя проинвестируют более 20 миллиардов рублей, также завершится строительство индустриального парка, который обеспечит 1500 новых рабочих мест. Уже к 2024 году оборот отрасли судоремонта и судостроения должен вырасти почти в 7 раз, вылов рыбы — в 2 раза, а сам город должен войти в топ-10 наиболее популярных туристических мест в России. Валовой региональный продукт будет увеличен в более чем в два раза, доля собственных доходов бюджета превысит 70 процентов.

Встреча кремлевского куратора внутренней политики Сергея Кириенко с врио губернатора Севастополя Дмитрием Овсянниковым станет знаком для местных элит Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На этой неделе эта же программа была представлена региональным депутатам.

Встреча важна, поскольку в последнее время во властных кабинетах обсуждалось возникшее напряжение в отношениях между Овсянниковым и вице-премьером России Дмитрием Козаком. Это дало повод местным политикам выдвигать версии о том, что федеральный центр может пойти на беспрецедентные меры и снять Овсянникова до выборов губернатора, которые должны пройти в сентябре этого года.

Известно, что причиной сложных отношений Дмитрия Козака и Дмитрия Овсянникова стала проблема «крымской» Федеральной целевой программы (ФЦП) и споры вокруг проекта создания гражданского аэропорта Бельбек на месте военного.

Глава экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов так формулирует проблемную повестку Дмитрия Овсянникова: «Речь идёт о невыполнении решений межправительственной комиссии по нескольким объектам ФЦП по Севастополю. В частности, аэропорт Бельбек должен быть передан в управление аэропорту Симферополь. Врио же настаивает на неком инвестпроекте по превращению аэропорта в гражданский. Кроме того, до сих пор правительство Севастополя отстаивает отменённый проект создания водохранилища на русле реки Коккозка».

Последний конфликтный сюжет в отношениях Козака и Овсянникова развернулся как раз вокруг аэропорта Бельбек. Газета «Коммерсантъ» писала, что на совещании у Дмитрия Козака, которое состоялось 7 апреля, Овсянников вступил в полемику с вице-премьером из-за требования правительства предоставить к 30 апреля соглашение с инвестором, готовым участвовать в реконструкции севастопольского аэропорта. Как пишет издание, разговор продолжился на повышенных тонах, после чего вице-премьер пригрозил вовсе исключить пункт о реконструкции Бельбека из ФЦП «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года».

О напряженных отношения вице-премьера Дмитрия Козака и врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова (на фото) говорят уже полгода Фото: Пресс-служба Дмитрия Овсянникова © URA.RU

Ведущий аналитик агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков рассказывает, что негативные публикации в СМИ о врио главы Севастополя стали появляться уже в первые месяцы после его назначения: «Это говорит об изначальном наличии у него весьма влиятельных оппонентов. Нынешние публикации о намерении влиятельных фигур „добиваться отставки Овсянникова“ — пока, скорее, лишь способ давления на последнего, чем предвестие такого решения Центра. Совсем не обязательно, что в таких публикациях заинтересованы федеральные чиновники, а не фигуры, которые вели информационную кампанию против врио главы Севастополя изначально».

Как сообщают источники «URA.RU», близкие к аппарату правительства, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко перед разговором с Дмитрием Овсянниковым за день до этого встретился с самим Козаком. По их словам, во время разговора был достигнут компромиссный вариант перемирия, который был донесен до Овсянникова. «Ему были обозначены те условия, на которых он сможет остаться на посту врио и дойти выборов губернатора», — рассказывает собеседник агентства. Кроме того, эта встреча должна стать знаком для местных элит о том, что федеральный центр не будет менять Овсянникова.

В окружении самого Дмитрия Овсянникова говорят, что никакой драмы во взаимоотношении с Дмитрием Козаком нет и не было: есть только отдельные вопросы по конкретным поводам. «Напряжений, которые сказались бы на выборных перспективах, нет», — уверен собеседник издания.