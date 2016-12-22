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22 декабря 2016
10:20  22 декабря 2016 20

Владимир Мединский назван «Человеком года»

12-е Совещание министров культуры государств — членов ШОС. Москва, мединский владимир
Кинематографисты присвоили Владимиру Мединскому звание "Человек года"Фото: Антон Белицкий © URA.Ru
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Главу Минкультуры Владимира Мединского на Урале лишают ученой степени
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Главу Минкульта Владимира Мединского назвали «Человеком года» за поддержку кинематографа. Заслуги министра культуры признал Русский биографический институт (РБИ).

«Министерство культуры делает очень многое для того, чтобы позиции российского кинематографа и в целом культуры укреплялись», — заявил председатель РБИ Святослав Рыбас, его слова цитирует «Газета.Ru». В частности, Мединский был отмечен за проведение Года кино в России.

Принимая награду, Владимир Мединский отметил, что это заслуга всего его ведомства. Министр подчеркнул, что программа кинофикации будет продолжена в ближайшие два года.

Ранее вокруг Владимира Мединского разгорелся скандал из-за его научной работы. Некоторые ученые посчитали, что она содержит в себе грубые ошибки. Мединского на Урале собирались лишить научного звания, однако вопрос о научности работы министра предложили решить профессорам МГУ.

Нина Калинина
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