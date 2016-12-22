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22 декабря 2016
21 декабря 2016
11:29  22 декабря 2016 7

В челябинском доме престарелых стариков кормили тухлятиной. Прокуратура пеняет чиновникам

Клипарты. Сургут , медицина, лаборатория, анализ, инфекция
Соблюдением санитарных правил в учреждении себя не утруждалиФото: Алексей Андронов © URA.Ru

Прокуратура выявила грубые нарушения в Озерском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Проверка была проведена в связи со вспышкой заболеваемости среди пациентов, сообщили «URA.Ru» в надзорном ведомстве региона.

В частности, еду для больных и стариков готовили из просроченных и неправильно хранившихся продуктов, не соблюдая технологию приготовления блюд. Также руководство учреждения не утруждало себя контролем за состоянием здоровья работников пищеблока.

Четверо работников дома престарелых привлечены к дисциплинарной ответственности, по ст. 6.3 КоАП РФ за нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии оштрафовано и само учреждение.

Отдельное определение вынесено в адрес министерства социальных отношений Челябинской области. По заключению прокуратуры, ведомство «ненадлежащим образом» исполняло свои полномочия по контролю за ситуацией в доме престарелых в 2015 и 2016 году.

Семь пациентов Озерского дома престарелых — в возрасте от 64 лет до 91 года — с 11 по 13 ноября были экстренно госпитализированы в инфекционное отделение с рвотой и высокой температурой. Врачи выявили у них острый гастроэнтерит — воспаление слизистой оболочки желудка и тонкого кишечника.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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