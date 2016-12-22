{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,86
Динамика за 2 недели
Евро 63,56
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
22 декабря 2016
21 декабря 2016
20 декабря 2016
13:09  22 декабря 2016 4

В Кургане «Газель» сбила газопровод. Из-за аварии предприятия остались без отопления. ФОТО

Водитель грузового автомобиля не заметил низкий газопроводфото: группа "Интересный Курган", соцсеть "ВКонтакте"

В Кургане, на перекрестке улиц Дзержинского-Омской, произошла авария на газопроводе. Как сообщают очевидцы происшествия, виновником стал водитель грузового автомобиля «Газель», который пытался проехать под трубой.

На фотографиях, которые появились в группе «Интересный Курган», видно, что целостность газопровода нарушена: часть трубы сломана. На место происшествия прибыли специалисты горгаза.

фото: группа «Интересный Курган», соцсеть «ВКонтакте»

Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Курган» Олег Попов подтвердил «URA.Ru» происшествие. Он пояснил, что в настоящее время на объекты промышленной зоны подается газ из резервных источников.

«Без тепла никто не останется», — заверил Олег Попов. К ремонту газопровода специалисты смогут приступить, когда потеплеет. Организация также намерена разбираться с виновником аварии.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров