14:48 22 декабря 2016 51

Уральские спасатели готовятся к тому, что их "порежут" Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

В Екатеринбурге побывал начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко, в чье подчинение после Нового года переходят подразделения Уральского регионального центра в рамках проводимой реорганизации МЧС. Накануне Диденко встретился с сотрудниками УРЦ и членами Уральского поискового-спасательного отряда.

Встреча проходила в здании Уральского регионального центра на Шейнкмана, 84. Мероприятие не было публичным, однако его участники рассказывают о нем в соцсетях: во-первых, многие получили уведомление о предстоящем сокращении штата, во-вторых, уж больно сильное впечатление произвела на них встреча с «ликвидатором».

Уральским спасателям досталось от Сергея Диденко (за трибуной слева) Фото: читатель URA.Ru

Общение началось с того, что генерал поднял с мест двух человек с длинными волосами. «Вот ты, патлатый, и вот ты! Вставайте», — вспоминает его слова очевидец. Двое сорокалетних мужчин, ещё не понимая, что происходит, встали со своих мест. «Это у вас на голове что? Это фишка такая?» — спросил генерал.

Далее, по словам участника встречи, генерал минут 30 рассуждал на тему недопустимости бороды и длинных волос. Один из главных тезисов, который он повторил несколько раз, гласил: «Не важно, скольких вы спасли и какой вы профессионал, вас там никто не видит. Здесь вас снимают камеры. Если вы грязный и волосатый, в системе МЧС вам не место». Очевидцы рассказывают, что генерал даже поинтересовался, нет ли у спасателей вшей.

«На фоне картины К. Брюллова „Последний день Помпеи“ нас затаптывали в грязь, — поделился ощущениями один из спасателей. — Парни молчали, потому что молчал начальник отряда, заслуженный спасатель. И молчал генерал Мирошниченко».

В армии Диденко был танкистом. Теперь — главный спасатель Сибири Фото: с сайта siberian.mchs.ru

По иронии судьбы именно этих спасателей «с длинными волосами» тот же Мирошниченко (пока еще начальник Уральского регионального центра МЧС) год назад награждал за экстремальную поисковую экспедицию на перевал Дятлова, когда они, преодолев в 30-градусные морозы более 300 км по горным хребтам на снегоходах, доставили к месту гибели челябинского туриста криминалиста Следственного комитета.

Сегодня у многих работников УрПСО нет уверенности в том, что они продолжат работу: им, как и сотрудникам Уральского регионального центра МЧС, накануне вручили уведомления о предстоящей реорганизации и сокращении должностей. В начале нового года Сергей Диденко должен приехать в Екатеринбург вновь и обсудить продолжение карьеры лично с каждым сотрудником. «После 10-го приеду с проверкой и уволю», — транслирует слова генерала один из участников встречи.

В пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС прокомментировали случившееся. «Я сама на встрече не была, мне сложно оценивать, да и будет некорректно комментировать действия руководителя, — заявил „URA.Ru“ начальник пресс-службы СибРЦ МЧС Ирина Бутенко. — Мое личное мнение: поскольку мы люди государственной системы, которая имеет вес не только в стране, но и во всем мире, внешний вид человека (в погонах он или без) важен: он должен выглядеть достойно, соответственно статусу представителя министерства».

В министерство по чрезвычайным ситуациям Сергей Диденко попал после службы в армии (1985—1999 гг.). Как и многие руководящие чины в МЧС, Диденко — танкист. В феврале — марте 1995 года принимал участие в боевых действиях в Чеченской Республике. В системе МЧС занимал различные руководящие должности, главным спасателем Сибири стал в октябре 2015 года. На всю страну Диденко прославился в прошлом году, когда на фоне общей задержки выплат пожарным попросил у министра Пучкова материальную помощь для себя лично в размере 600 тысяч рублей «в связи с тяжелым материальным положением».