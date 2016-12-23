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23 декабря 2016
22 декабря 2016
23:17  22 декабря 2016 2

«Нас просто прессуют». Российские биатлонисты стали жертвой большой политики

Чемпионат Европы по биатлону. Тюмень, биатлон
Российские биатлонисты рсикуют оказаться за бортом мирового спортаФото: Николай Бастриков © URA.Ru
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Кубок мира по биатлону в Тюмени под угрозой
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Российских биатлонистов пытаются выбросить за борт мирового спорта. Такое мнение «URA.Ru» высказали опрошенные эксперты.

В четверг вечером, 22 декабря, стало известно о том, что исполком Международного союза биатлонистов (IBU) на экстренном заседании утвердил желание Союза биатлонистов России отказаться от проведения этапа Кубка мира и юниорского чемпионата мира.

Такое решение было вынесено по рекомендации рабочей группы IBU, расследовавшей информацию, опубликованную в докладе Ричарда Макларена.

«Нас просто прессуют, это очевидно. Доказать что-то России будет непросто. Мне бы хотелось увидеть конкретные имена тех, кто и когда принимал допинг. Это крайне важно для детального разбирательства», — пояснил первый советский биатлонист, ставший призером Олимпийских игр, Александр Привалов.

По его словам, российские спортсмены «стали жертвой политических разногласий России и США».

По мнению директора Института политической социологии Вячеслава Смирнова, на фоне допингового скандала «биатлонная история» несет в себе незначительные риски. «Не думаю, что на этот раз репутация России как-то сильно пострадала. Тем более, внутри страны биатлон не настолько популярен», — пояснил собеседник «URA.Ru».

Он подчеркнул, что «политическая подоплека, конечно же, выходит в этом скандале на первое место».

«Ну что можно сказать — в этот раз лежачего решили добить», — сказал Смирнов, подчеркнув, что российским властям следует уделить максимальное внимание допинговой проблеме.

Этап Кубка мира по биатлону должен был пройти в Тюмени с 9 по 12 марта 2017 года. Юниорский чемпионат мира планировалось провести в Острове Псковской области с 21 по 28 февраля 2017 года.

Ранее Россия уже лишилась права проведения чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года, который из Сочи перенес в немецкий Кенигзее.

Отметим, что Норвегия обратилась в Международный союз биатлонистов, потребовав отменить все запланированные мероприятия в России, угрожая в ином случае бойкотировать их. С аналогичными требованиями выступили федерации Великобритании и Чехии.

Михаил Белый
© Служба новостей «URA.Ru»
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