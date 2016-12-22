15:05 22 декабря 2016 25

Сбербанк ждут перемены Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

В ближайшие пять лет Сбербанк закроет от 30 до 50% своих офисов. Такими планами с журналистами поделился глава компании Герман Греф.

«Мы будем закрывать только те отделения, которые не пользуются спросом. Цель компании — плавно двигаться к цифровому режиму работы. Постепенно необходимость в физических офисах отпадает», — сообщил журналистам канала «Россия-24» бизнесмен.

Не обойдут стороной перемены и Урал. Косвенно это подтвердили в Уральском территориальном банке Сбербанка.

«На данный момент конкретных планов по сокращению офисов и сотрудников у банка нет. Филиальная сеть будет меняться в зависимости от спроса клиентов», — сообщили «URA.Ru» в пресс-службе уральского банка.

Как сообщили «URA.Ru» в Сбербанке, все чаще уральцы предпочитают дистанционное обслуживание традиционным кассам. Так, клиентопоток в офисах в этом году уменьшился примерно на 10%. Одновременно на треть выросло количество операций, совершаемых через удаленные сервисы — интернет-банк, «мобильный банк», а также устройства самообслуживания