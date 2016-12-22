Почему Тюмень лишается этапа Кубка мира по биатлону?

19:02 22 декабря 2016 2

Отменить могут не только проведение в Тюмени этапа Кубка мира по биатлону в 2017 году, но и само мировое первенство в 2021 году Фото: Николай Бастриков © URA.Ru

Скорее всего, Тюмень лишится статусных международных соревнований — финального этапа Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был состояться в марте 2017 года. В эти минуты Международный союз биатлонистов (IBU) решает судьбу российского биатлона, после обнародованного доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Под угрозой, в первую очередь — тюменские соревнования. «URA.Ru» разбиралось, почему Россию сначала выбрали местом проведения соревнований, а теперь могут отобрать это право. Отвечаем на самые важные вопросы.

Почему соревнования могут отменить?

После публикации в преддверии летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро доклада Всемирного антидопингового агентства (WADA) о проблемах, связанных с употреблением допинга в России, Международный олимпийский комитет призвал федерации зимних видов спорта приостановить подготовку к масштабным спортивным мероприятиям в стране.

Несмотря на это, 4 сентября Тюмень на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) получила право на проведение чемпионата мира в 2021 году. Также стало известно, что один из этапов Кубка мира в марте 2017 года пройдет тоже в Тюмени. Представители международных спортивных федераций тогда отмечали, что на принятое решение ситуация с допинг-скандалом не повлияла. Однако, незадолго после принятия IBU решения, глава комитета по соответствию WADA Рене Бушар заявил о конфликте интересов на заседании совета учредителей WADA из-за того, что Россия не соответствует кодексу WADA в связи с допинговым скандалом. От Международного союза биатлонистов потребовали объяснить выбор Тюмени в качестве столицы крупных соревнований до 14 января.

По-настоящему серьезные опасения за судьбу проведения мировых первенств в России возникли после второй части доклада Ричарда Макларена об использовании допинга на Олимпиаде в Сочи-2014 в конце октября. По итогам расследования были обнаружено участие 31 российского биатлониста в допинг-историях. Упоминались спортсмены, не только уже завершившие карьеру, но те, кто выступает сейчас, а также те, кто пока еще не выходил на мировые турниры.

Президент IBU Андерс Бессеберг оперативно отреагировал на доклад готовностью изучить Союзом представленные факты и вынести решение. Впоследствии он заявлял о неких новых данных, полученных от WADA, но они не были обнародованы.

Первой «жертвой» нового доклада стал чемпионат мира по бобслею в 2017 году в Сочи — международная федерация бобслея и скелетона приняла решение перенести соревнования. После этого спортивная общественность стала готовиться к возможной отмене мартовского этапа Кубка мира. Некоторые мировые звезды биатлона высказывали свою поддержку России, некоторые, наоборот, призывали бойкотировать состязания. Так, 21 декабря об этом заявила Великобритания, а затем ее поддержали Норвегия и Чехия.

Что будет с чемпионатом мира по биатлону в Тюмени в 2021 году?

Решение IBU должно быть оглашено до 14 января. Пока шансы на проведение чемпионата выше, чем на проведение этапа Кубка мира. В случае отмены чемпионата в Тюмени новые выборы проведут в 2018 году. «Этот вопрос не требует срочного решения. Он может быть рассмотрен на конгрессе IBU в следующем году», — цитировал ранее главу IBU Бессеберга «Сhampionat.com» со ссылкой на издание VG.

В случае отмены соревнования, этап не сможет вернуться Тюмени — будет сборная России дисквалифицирована или нет — уверены спортивные эксперты: «Тогда мы надолго потеряем статусные соренования».

Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе отметила, что отмена в России крупных соревнований не так страшна, как опасность дисквалификации сборной на предстоящей зимней Олимпиаде и, по ее мнению, именно на этом сейчас важно сосредоточиться.

Аналогичное мнение высказал на недавней пресс-конференции губернатор Тюменской области Владимир Якушев и подчеркнул, что как член правления Союза биатлонистов России сделал все, чтобы провести этап Кубка мира по биатлону в 2017 году именно в Тюмени.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия отвергает любые обвинения в господдержке допинга, но для выстраивания эффективной антидопинговой системы она будет сотрудничать с международными спортивными организациями.

Что делать болельщикам с купленными билетами в случае отмены этапа Кубка мира?

На этап Кубка мира по биатлону раскуплены почти все билеты. В Тюмени ожидали болельщиков из 60 регионов России и из-за рубежа. Как сообщил «URA.Ru» исполнительный директор Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона Анатолий Тоболов, в случае отмены гонок в Тюмени, подробная информация по механизму возврата билетов будет не раньше, чем через неделю. Он отметил, что на сегодня, несмотря на неопределенность ситуации, вернуть билеты пока никто не пожелал.

В случае отмены этапа Кубка мира в Тюмени могут пострадать и тюменские ВИПы. «Вся Тюменская облдума уже купила билеты на эти соревнования, естественно, на лучшие места, — говорит источник „URA.Ru“. — Ведь это прекрасная возможность в комфортной обстановке пообщаться с губернатором и просто „потусоваться“. То же самое касается и глав районов, других крупных чиновников Тюменской области».

Как отразится на организаторах состязаний в Тюмени отмена этапа Кубка мира?

Как рассказал информагентству Анатолий Тоболов, по договору ответственность за возмещение расходов на организацию и проведение чемпионата ложится на IBU, однако, в каком размере будут возмещены расходы, в какие сроки и каков будет этот механизм, пока не обсуждалось.