08:22 23 декабря 2016 1

Кому принадлежит лифт, выяснить не удалось Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

В администрации города Кургана опечатали лифт. Бумажная ленточка с печатью на дверях появилась несколько дней назад. Как удалось выяснить «URA.Ru», лифт находится в аварийном состоянии.

Если верить надписи на ленте, лифт опечатал Ростехнадзор. Однако в ведомстве заявили, что никакого отношения к лифту не имеют. «Смотрите внимательно, там стоит печать Росимущества», — отметил замруководителя курганского отдела Ростехнадзора Михаил Тюкачев.

В неофициальной беседе сотрудники Ростехнадзора сообщили, что лифту около 50 лет, при этом предельный срок эксплуатации такого оборудования — не более 25 лет. «Закрыли и правильно сделали, не сегодня-завтра он может упасть», — отметил собеседник агентства.

Специалисты считают лифт опасным для жизни Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

По мнению специалистов, лифт необходимо менять, использовать его нельзя. Сотрудники мэрии, между тем, отметили, что ездили на лифте еще несколько недель назад. Отметим, что большинство важных заседаний проходят в здании администрации города на четвертом этаже в малом зале.

Кому принадлежит лифт, выяснить не удалось. В Ростехнадзоре уверены, что мэрия арендует здание и все принадлежит Росимуществу. В Росимуществе заявили, что все вопросы необходимо задавать мэрии. На запрос «URA.Ru» по поводу состояния лифта и его дальнейшей судьбы оперативного комментария от пресс-службы администрации не последовало.