{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,85
Динамика за 2 недели
Евро 63,54
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
23 декабря 2016
15:15  23 декабря 2016 0

Путин заявил, что досрочные выборы президента возможны

Прессуха Владимира Путина , путин владимир
Путин считает досрочные выборы президента нецелесообразнымиФото: Антон Белицкий © URA.Ru
новость из сюжета:
Большая пресс-конференция президента Путина в 2016 году
все новости сюжета

Глава России Владимир Путин считает, что досрочные выборы президента возможны, но нецелесообразны. об этом он заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста издания Wall Street Journal, передает корреспондент «URA.Ru».

Американский журналист спросил у Путина, возможны ли досрочные выборы президента. «Какой страны?» — в шутку переспросил Путин. Журналист уточнил, что речь идет о президентских выборах в России. «Возможно, но нецелесообразно», — ответил президент.

В данный момент проходит большая пресс-конференция Владимира Путина, «URA.Ru» ведет прямую трансляцию.

Пресс-конференция Владимира Путина проходит в 12-й раз, на ней присутствует рекордное количество журналистов — 1437 человек, пишет «Газета.Ru».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров