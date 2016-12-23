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23 декабря 2016
22 декабря 2016
21 декабря 2016
15:39  23 декабря 2016 0

На югорской трассе из-за мороза произошла массовая поломка грузовиков. ФОТО

Дальнобойщики на М10. Москва, фуры, большегруз, грузоперевозки, дальнобойщики, транспортировка, логистика
В ХМАО застряли грузовики (архивное фото)Фото: Владимир Андреев © URA.Ru
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На югорской трассе шесть большегрузов сломались из-за аномальных холодов. Инцидент произошел на 34 км автодороги Сургут — Нижневартовск, сообщили «URA.Ru» в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

Сотрудники ГИБДД увидели, что водители «голосуют» на дороге. Силовики посадили их в патрульный автомобиль, предоставили горячий чай и продукты, а также помогли завести большегрузы. Сейчас водители ждут потепления, чтобы продолжить движение.

Фото: ОМВД России по Сургутскому району

Как уточнили в пресс-службе ведомства, всего за минувшие сутки сотрудники Госавтоинспекции по Сургутскому району 15 раз помогли участникам дорожного движения. Там также напомнили, что при необходимости можно звонить по телефону 112.

Кроме того, силовики во время аномально низкой температуры просили без необходимости не садиться за руль.

Ранее «URA.Ru» писало, что на пограничном посту на въезде в ЯНАО образовалась многокилометровая пробка из грузовых автомобилей. Из-за суровых морозов машины не могли двигаться дальше.

Татьяна Маркова
© Служба новостей «URA.Ru»
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