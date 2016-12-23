{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,85
Динамика за 2 недели
Евро 63,54
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
23 декабря 2016
22 декабря 2016
Главные новости Свердловской области
17:04  23 декабря 2016 0

Появилось фото задержания высокопоставленного свердловского чиновника

Клипарт , взятка, зарплата, купюры, конверт
Задержан еще один высокопоставленный чиновник в Свердловской областиФото: Алексей Гущин © URA.Ru

Опубликовано фото с места задержания в Екатеринбурге директора департамента рекламы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области Игоря Разунина в момент получения взятки.

Чиновник задержан момент получения взятки
Фото: УФСБ по Свердловской области

«По данным следствия, Игорь Разунин получил взятку в крупном размере от лица, занимающегося предпринимательской деятельностью в сфере размещения наружной рекламы на территории города Екатеринбурга», — сообщает пресс-служба УФСБ по Свердловской области.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «получение взятки, дача взятки». Расследование уголовного дела ведет СКР по УрФО. Разунин задержан. Следствие будет ходатайствовать об аресте.

Разунин работает в должности директора департамента рекламы МУГИСО со времени основания подразделения министерства — то есть с марта 2016 года. Тогда к мингосимуществу окончательно перешли рекламные полномочия от города. Именно Разунин сформировал департамент, который в короткие сроки стал демонтировать наружную рекламу, обследовать рекламные конструкции и составлять схемы конструкций на территории города.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров