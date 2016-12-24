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Главные новости Тюменской области
19:15  23 декабря 2016 11

Тюмень лишили последних международных зимних соревнований

Биатлон. Гонка чемпионов и Приз губернатора Тюменской области - 2016. Тюмень, биатлон
Финала Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени не будетФото: Николай Бастриков © URA.Ru
новость из сюжета:
Отмена кубка мира по биатлону в Тюмени
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Тюмень лишилась права на проведение финала Кубка мира по лыжным гонкам. О таком решении сообщила федерация лыжных гонок России.

«В связи со сложившейся непростой ситуацией Федерация лыжных гонок России приняла собственноручное решение отказаться от проведения финала Кубка мира в Тюмени, возвращенного FIS», — говорится в официальном заявлении на сайте федерации. Причиной названо опубликованное Международной федерацией лыжных гонок (FIS) заявление о временном отстранении от соревнований шести российских лыжников в связи с допинговым скандалом.

Федерация отказалась назвать имена отстраненных лыжников и попросила не беспокоить спортсменов сборной до окончания расследования.

Как заявила Ольга Фролова, пресс-секретарь губернатора Владимира Якушева, ситуация с отменой тюменского финала Кубка мира по лыжным гонкам полностью повторяет историю с отменой соревнований по биатлону 22 декабря. «Точно так же соревнования в Тюмени были отменены ради блага сборной страны», — отметила Фролова. По словам пресс-секретаря, организаторам придется вернуть деньги всего за 500 проданных билетов. «Билеты начали только с 1 ноября продаваться, а не с 1 августа, как это было с биатлоном», — отметила Фролова.

Председатель правления Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона Сергей Усольцев отказался комментировать отмену соревнований. «Я вам ничего конкретного не скажу, пока у нас не пройдет заседание президиума Федерации лыжных гонок 27 числа. Пока комментариев не будет», — заявил Усольцев.

Ранее исполнительный директор Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона Анатолий Тоболов заявлял «URA.Ru», что в случае отмены соревнований понесенные тюменской стороной издержки на их организацию будет оплачивать федерация. Как писало «URA.Ru», президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе еще неделю назад скептически оценивала шансы Тюмени на проведение финала Кубка мира по лыжным гонкам. «Я так понимаю, у нас не будет финала Кубка мира, — заявляла Вяльбе. — Думаю, не стоит из этого делать трагедию». Вяльбе подчеркнула, что главное — отстоять право наших спортсменов полной командой участвовать в Олимпийских играх.

Финал Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени должен был пройти 16 -19 марта 2017 года.

Николай Бастриков
© Служба новостей «URA.Ru»
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