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21 декабря 2016
21:33  23 декабря 2016 38

В правительстве ХМАО — сразу два важных кадровых изменения

Комарова. Ханты-Мансийский район. Горноправдинск, шипилов алексей
Алексей Шипилов пошел на повышениеФото: Эльдар Булатов © URA.Ru

Глава Югры Наталья Комарова приняла сразу два серьезных кадровых решения. В правительстве региона появился новый вице-губернатор, а также увеличилось количество первых заместителей главы ХМАО.

Как сообщили «URA.Ru» в департаменте общественных и внешних связей округа, вице-губернатор Алексей Шипилов, курирующий вопросы внутренней политики, переведен в статус первого заместителя главы региона. Ранее эту должность занимал только Геннадий Бухтин.

Также назначен новый вице-губернатор ХМАО, курирующий социальные вопросы. Им стал Всеволод Кольцов. Он будет курировать департаменты здравоохранения, физической культуры и спорта, социального развития, образования и молодежной политики, культуры, а также службу по делам архивов. Ранее Кольцов возглавлял Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска. Сейчас на эту должность по решению правительства назначена Елена Кутефа.

Пост вице-губернатора ХМАО по социальным вопросом стал вакантен в сентябре этого года после отставки Алексея Путина. При этом ранее власти ХМАО обсуждали вариант, который предполагал разделение функционала вице-губернатора между двумя людьми. «Условно у нас будет заместитель по медицине, соцразвитию и заместитель по спорту, образованию. Сейчас идет поиск подходящих кандидатур», — рассказывал источник в «Белом доме». В департаменте общественных связей ХМАО-Югры «URA.Ru» тогда официально подтвердили, что губернатор Наталья Комарова дала ряд соответствующих поручений, но в итоге эти изменения так и не произошли.

Также, отметим, сегодня стало известно о том, что и. о. главы департамента промышленности ХМАО стал Василий Дудниченко, а исполнение обязанностей директора департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа возложено на Сергея Филатова.

Наталья Борисова
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