00:34 24 декабря 2016 10

Бой между Поветкиным и Стиверном отменили со скандалом Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

В новой пробе российского боксера Александра Поветкина не обнаружено следов запрещенных веществ. Об этом заявил руководитель компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющий интересы спортсмена.

«Только что пришли результаты новой пробы Поветкина в VADA от 13 декабря. Все чисто, допинга нет», — написал Рябинский в своем микроблоге в Twitter, затем добавив данные по пробам за другие дни: «Итак: 15 ноября проба — чисто, 6 декабря — 20 триллионных грамма остарина, 13 декабря- чисто! Что опять за хрень? Все, как было с мельдонием».

«Мы проводим расследование по этому поводу. Думаю, будет много интересного», — заверил Рябинский.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщали, что содержание запрещенного вещества остарина в первой пробе Поветкина было ничтожно мало — 10 пикограмм на миллилитр. При этом руководитель Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA) Маргарет Гудман сообщили, что организация не будет обнародовать концентрацию остарина в пробе российского боксера Александра Поветкина, писала «Газета.ру». Там отметили, что ВАДА предоставляет результаты тестирования в рамках WBC Clean Boxing спортсменам, комиссиям, Ассоциации боксерских комиссий, WBC, уполномоченным представителям боксеров и промоутерам.

«Мы не предоставляем результаты общественности и не обсуждаем их до тех пор, пока боксеры не делают соответствующего запроса», — подчеркнула Гудман в разговоре с представителем издания «Р-Спорт».

Скандал с наличием запрещенного вещества в допинг-пробе Поветкина разгорелся в Екатеринбурге. За несколько часов до титульного боя российского боксера против канадца Бермейна Стиверна стало известно, что у Поветкина нашли остарин. Стиверн отказался выходить на ринг против Поветкина, вместо канадца в поединке принял участие француз Йоанн Дюопа. Российский боксер нокаутировал его в шестом раунде, однако данная встреча уже была товарищеской.