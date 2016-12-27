Прокуратура встала на защиту девушки-сироты, которой глава района поставил синяк

11:41 27 декабря 2016 3

Вместо помощи Настя получила синяк (архивный снимок) Фото: Pixabay

Прокуратура встала на защиту девушки-сироты, которой глава Таборинского района поставил синяк. Прокуроры через суд намерены обязать чиновников отремонтировать некачественное жилье, которое те выделили сиротам.

Прокуратура Таборинского района по поручению прокуратуры Свердловской области провела проверку соблюдения жилищных прав детей-сирот. Основанием послужило обращение девушки-сироты на то, что ей выделена квартира, непригодная для жизни.

«Прокурорская проверка показала, что жилые помещения, расположенные в новом двухквартирном доме, не соответствуют установленным санитарным и техническим правилам и нормам, — рассказала „URA.Ru“ старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. — Так, в квартирах отсутствует водоснабжение, внутренние стены квартир имеют неровную волнообразную поверхность, после затопления водой из скважины линолеум покрыт рыжим слоем примеси, основание пола вспучено, деформировано и пришло в негодность, обои повреждены, в помещении ощущается стойкий запах, имеются следы плесени».

Эти квартиры жительница Таборов Анастасия Таякова и другой молодой человек получили летом 2016 года. Оба воспитывались в детдоме и долго ждали счастливого часа, который обернулся большим разочарованием: в новом доме с первого же дня обнаружились недочеты, превратившие жизнь новоселов в кошмар. Самый тяжелый период наступил, когда ударили 40-градусные морозы — водоснабжение прервалось, канализация лопнула, из-за частых перебоев с электроэнергией нарушилось отопление. Анастасия, которая воспитывает двух маленьких детей, за водой вынуждена ходить на колодец, а туалетом семья пользуется старым и заброшенным, который стоит в 300 метрах от дома.

Когда отчаявшаяся девушка обратилась к главе Таборинского района Виктору Роененко, раздраженный чиновник посоветовал искать помощи в других местах. На возмущение матери глава вспылил, схватил женщину и попытался вышвырнуть из кабинета. После визита к чиновнику на руке у девушки-сироты остался синяк.

«По выявленным нарушениям прокуратура Таборинского района направила в Тавдинский районный суд исковое заявление с требованием обязать администрацию Таборинского муниципального района произвести ремонт жилых помещений, — заключила Марина Канатова. — Кроме того, главе района внесено представление об устранении выявленных нарушений. Прокуратура Свердловской области продолжает проверочные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка действиям должностных лиц Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и государственного казенного учреждения «Фонд жилищного строительства».

Также прокуратура возьмет на контроль и причинение физического вреда молодой женщине, по факту которого она уже написала заявление в полицию.

Историей также заинтересовались следователи. «Данная информация проверяется Тавдинским МСО СКР, — сообщил „URA.Ru“ старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга. — Истребована документация, выясняется, есть ли вина чиновников в строительстве некачественного жилья».