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24 декабря 2016
11:23  24 декабря 2016 1

Самолет «Уральских авиалиний» улетел в Душанбе, несмотря на запрет Таджикистана

Первый прямой самолет с Китая: Хайнаньские авиалинии. Екатеринбург, уральские авиалинии, техосмотр, ural airlines
Самолет благополучно доставил пассажиров в ДушанбеФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Самолет «Уральских авиалиний» вылетел в Душанбе, несмотря на запрет Таджикистана. Об этом сообщает «Газета.ру».

Ранним утром 24 декабря, в субботу, рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» все же отправился из Краснодара в Душанбе, проигнорировав заявление властей Таджикистана о запрете полетов. Лайнер вылетел с задержкой на два с лишним часа и благополучно приземлился в таджикском аэропорту.

Накануне, 23 декабря, стало известно, что Минтранс Таджикистана отменил рейсы «Уральских авиалиний» из четырех городов России: Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска. Начальник департамента гражданской авиации министерства транспорта Юсуф Рахмонов заявил, что это ответная мера на действия России, которая приостановила полеты таджикской Somon Air.

Представитель «Уральских авиалиний» Сергей Антонов сообщал, что авиакомпания не получила официальных уведомлений о запрете полетов и планирует выполнять рейсы по расписанию.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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