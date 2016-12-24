11:23 24 декабря 2016 1

Самолет благополучно доставил пассажиров в Душанбе Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Самолет «Уральских авиалиний» вылетел в Душанбе, несмотря на запрет Таджикистана. Об этом сообщает «Газета.ру».

Ранним утром 24 декабря, в субботу, рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» все же отправился из Краснодара в Душанбе, проигнорировав заявление властей Таджикистана о запрете полетов. Лайнер вылетел с задержкой на два с лишним часа и благополучно приземлился в таджикском аэропорту.

Накануне, 23 декабря, стало известно, что Минтранс Таджикистана отменил рейсы «Уральских авиалиний» из четырех городов России: Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска. Начальник департамента гражданской авиации министерства транспорта Юсуф Рахмонов заявил, что это ответная мера на действия России, которая приостановила полеты таджикской Somon Air.

Представитель «Уральских авиалиний» Сергей Антонов сообщал, что авиакомпания не получила официальных уведомлений о запрете полетов и планирует выполнять рейсы по расписанию.