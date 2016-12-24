Зрители не могут сдать билеты на концерт Павла Воли в «городе гопников»

15:18 24 декабря 2016 9

В соцсетях поклонники Воли спрашивают друг у друга, как сдать билет Фото: ВКонтакте

Зрители не могут сдать билеты на концерт Павла Воли в Екатеринбурге, который когда-то комик окрестил «городом гопников». Уральцы обрывают телефоны касс города, где пока не получили официального заявления об отмене выступления артиста.

Екатеринбуржцы, разочарованные отменой концерта любимого артиста, оказались в еще одной затруднительной ситуации. Узнав о том, что юморист не приедет, многие захотели сдать билеты, однако сделать этого не смогли.

«В зрелищных кассах мне сказали, что пока не получили официального подтверждения об отмене концерта ни с той, ни с другой стороны, — рассказала „URA.Ru“ жительница Екатеринбурга Маргарита Семенова. — Более точная информация у них появится только 26 декабря, в понедельник».

Тем не менее на сайтах екатеринбургского киноконцертного театра «Космос» и тюменской филармонии, где тоже отменили концерт, уже появилась информация об отмене выступления Павла Воли. Официального комментария ни у представителей артиста, ни у организаторов получить не удалось.

Известно, что в Екатеринбурге непроданными остались порядка 400 билетов. Цена билета на выступление артиста составляет от 2 до 7 тысяч рублей.

Ранее Павел Воля написал на своей странице в «Твиттере»: «По вине организаторов концерты в Тюмени и Екатеринбурге отменяются. Сам расстроился очень. Дорогие зрители, вам вернут деньги, а мы проведем эти концерты с другими людьми в другой раз! Простите, что так получилось».