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Главные новости Курганской области
17:51  26 декабря 2016 1

В зауральском исполкоме «Единой России» грядут изменения. Новый секретарь политсовета сделал заявление

Капремонт круглый стол в Ед России Курган, кафеев евгений
Евгений Кафеев подбирает новую командуФото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Только что избранный на должность секретаря политсовета курганского регионального отделения «Единой России» вице-спикер областной Думы Евгений Кафеев рассказал «URA.Ru», что планирует изменения в структуре исполкома партии.

«Я сейчас провожу собеседования, думаю, мы определимся до конца недели», — рассказал депутат. При этом он заверил, что руководить исполкомом продолжит Родион Вяткин. «Он вполне компетентный», — отметил Евгений Кафеев.

И. о. руководителя регионального исполкома партии Родион Вяткин традиционно считается «человеком Марата Исламова». Многие ожидали, что после того, как вице- спикер областного парламента Марат Исламов потеряет должность первого заместителя секретаря политсовета, поста лишится и его ставленник.

Региональная конференция «ЕР», напомним, состоялась в Кургане 24 декабря. Первыми заместителями Евгения Кафеева стали сенатор Сергей Лисовский и спикер облдумы Дмитрий Фролов.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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