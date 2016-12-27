16:28 27 декабря 2016 0

При обыске у коллекторов изъяли оружие и наручники Фото и видео: пресс-служба МВД России

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Челябинской области задержали организованную группу из семи человек, подозреваемую в серии вымогательств. Мужчины угрожали жизни и здоровью потерпевших и ломали их имущество, сообщил «URA.Ru» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанные работали в микрофинансовой организации по выдаче кредитов и взысканию задолженностей с клиентов. В офисах и квартирах подозреваемых в Челябинске, Златоусте, Миассе и поселке Увельский изъяты пневматические и травматические пистолеты, наручники, компьютеры, ноутбуки, планшеты и документы.

Возбуждены уголовные дела по ст. 163 (вымогательство) и ст. 213 (хулиганство) УК РФ. По данным силовиков, установлена причастность задержанных членов группы к четырем преступлениям. Расследование продолжается.