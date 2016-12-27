18:17 27 декабря 2016 0

Контракт с Ефимовой не продлили Фото: Николай Бастриков © URA.Ru

Двукратная серебряная призерка Олимпиады в Рио Юлия Ефимова больше не будет выступать за Тюменскую область. О том, что контракт со спортсменкой не продлен, заявил журналистам директор областного департамента по спорту Дмитрий Грамотин.

По словам Грамотина, на сегодня в Тюменской области нет достойных спарринг-партнеров для организации тренировок Ефимовой, а для реализации ее идей нет денег.

«Она предлагала создать команду из лучших российских пловцов, похожую на ту, что была у Дэвида Сало (тренер Ефимовой в Лос-Анджелесе — прим.ред), однако у региона нет материальных возможностей финансировать такую сборную. По идее это забота федерального центра», — заявил Грамотин газете «Тюменская область сегодня».

Вопрос о том, будет ли Юлия Ефимова тренироваться в Тюменской области, должен был решиться до 31 октября, срок контракта со спортсменкой истекает 31 декабря.

9 сентября в эксклюзивном интервью для «URA.Ru» Ефимова заявила, что хотела бы открыть в Тюмени школу плавания при наличии хороших предложений о сотрудничестве.

Сегодня Ефимова тренируется в Волгограде в составе национальной сборной под наставничеством своего отца.