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28 декабря 2016
27 декабря 2016
05:40  28 декабря 2016 0

СМИ назвали имя нового главы Уралвагонзавода

Клипарт, всего понемногу, увз, уралвагонзавод
Новым руководителем УВЗ может стать высокопоставленный сотрудник МинпромторгаФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Переданный по указу президента России Владимира Путина «Ростеху» Уралвагонзавод может возглавить заместитель министра промышленности и торговли Александр Потапов, курирующий ОПК.

Как сообщает «Коммерсант», отбор потенциальных кандидатов еще не завершен, но в качестве наиболее вероятного руководителя УВЗ все же называют Потапова. Топ-менеджеры отрасли, к слову, характеризуют его как «системного человека» и «антикризисного управленца», который способен решить проблемы компании.

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Дальнейшая судьба нынешнего гендиректора корпорации Олега Сиенко, к сожалению, пока не известна, но по словам топ-менеджеров предприятий ОПК и источника в аппарате правительства, вопрос о смене руководства почти решен, а все необходимые кадровые перестановки пройдут в первом квартале 2017 года. Как рассказал изданию близкий к администрации президента источник, вхождение УВЗ в «Ростех» будет сопровождаться изменениями в его совете директоров. По слухам, его покинет помощник президента по кадровым вопросам Евгений Школов, который с 2011 года является председателем.

Сергей Демин
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