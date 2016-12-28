08:43 28 декабря 2016 1

Челябинский бизнесмен может оказаться за решеткой из-за мошенничества с кредитами Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

У экс-депутата Госдумы и бывшего владельца группы компаний «Эстар» Вадима Варшавского в доме на Рублевке, а также офисах и челябинских предприятиях прошли обыски, сам он задержан для допроса. Поводом для оперативных мероприятий стало дело с получением кредитов мошенническим путем.

По версии следствия, в 2012 году Варшавский под личное поручительство взял кредит для Златоустовских металлургических заводов, владельцем которых он являлся, в банке «Петрокоммерц» (входит в ФК «Открытие») почти 2,8 млрд рублей. При этом в бухгалтерской отчетности не было отражено, что предприятие уже является поручителем на 950 млн рублей по ранее заключенному договору займа с одной из компаний, входящих в ГК «Мечел». Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники в следствии, ни копейки денег заводы и его владелец банку не вернули.

Обыски в загородном доме Варшавского на Рублевке прошли 27 декабря в семь часов утра, одновременно с этим оперативники обыскали квартиру дочери бизнесмена на Пречистенке и офис компании «Эстар» в Зачатьевском переулке. В это же время в Челябинской области оперативники провели обыски сразу по семи адресам.

Задержанный бизнесмен заявил изданию, что претензии следствия он считает необоснованными, поскольку «никакого кредитного договора не было», и ему не понятно, «каким образом было возбуждено это уголовное дело».

В Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования).

Между тем ему припомнили историю с неоплаченным кредитом перед банком ВТБ, который был взят по схожей схеме, что и с «Петрокоммерц». В 2011 году Варшавский получил 2,8 млрд рублей для ОАО «Гурьевский металлургический завод» в Транскредитбанке (кредитная организация позже права по этому кредитному договору ВТБ), а спустя три года ГМЗ обслуживать свой кредит перед ВТБ перестал. По требованию ВТБ суд французского города Ангулем с учетом решения Басманного райсуда наложил временный арест на местные активы Вадима Варшавского: четыре винодельческих компаниях с уставным капиталом около 400 тыс. евро и компании Etoile 06 с уставным капиталом 1 тыс. евро. Кроме того, под арест попали апартаменты в Каннах Residence Le Chateau de l’Etoile стоимостью примерно 2 млн евро.