08:59 28 декабря 2016 3

Рынска стала одной из самых обсуждаемых персон Фото: Алексей Панциков/ИТАР-ТАСС

Журналист Божена Рынска, которая оказалась в центре внимания после поста в социальной сети Facebook, где она высказалась оскорбительно в адрес погибших при крушении самолета Ту-154, получила заступника в лице своей подруги, скандально известного блогера Лены Миро.

В своем ЖЖ Миро опубликовала пост в защиту Божены Рынски, обратившись к читателям с «разговором начистоту». Свою публикацию блогер начала со слов о том, что она дружит с Боженой, несмотря на то, что они придерживаются диаметральных политических взглядов. «У нас разное мнение по поводу Путина, власти, миропорядка, но все это не мешает нам слышать и понимать друг друга, — пишет Миро. — Это я считаю важным моментом, когда люди не идут убивать друг друга из-за того, что кто-то красный, а кто-то белый, а могут спокойно разговаривать и даже дружить».

Миро удивляется тому, как «странно устроен народ», который восстал против Рынски.

«Тем не менее, я до сих пор не могу сдержаться, когда люди, вместо того, чтобы искать реальных виновных — террориста или ремонтника, который не докрутил болт в ТУшке — всем стадом нападают на какую-то бабу, — продолжает Миро. — Будто сами не проклинают соседей за шум перфоратора или крик младенца. Будто сами не желают сдохнуть стоящим впереди в очереди людям. Будто не говорят о начальнике, чтоб он сдох. Будто бы сами не пишите в своих соцсетях такого, чего не напишет даже Божена».

При этом Миро подчеркивает, что несмотря на хорошие отношения с Боженой, не разделяет ее чувств (в своем сообщении на Facebook Рынска поблагодарила «боженьку» за «бонус» в виде журналистов НТВ на борту упавшего Ту-154).

Однако Божену, по словам Миро, телевизионщики в свое время довели преследованиями до больницы, в качестве подтверждения этих слов блогер приводит цитату Рынски, которая рассказывает, что в 2013 году, она «физически чуть не умерла из-за травли НТВ». «Этот канал распространял ложь про меня, клеветал, целенаправленно доводил до самоубийства», — писала Рынска.

«Прокуратура, конечно, проверит запись Божены на экстремизм, не найдёт его там и этим всё и закончится, — продолжает Миро. — Закончится, но осадочек останется — Божена виновна в катастрофе военного самолета».

Свой пост блогер закончила приглашением к дискуссии: «Вы желаете смерти своим врагам? Давайте честно только поговорим»

Божена Рынска, напомним, вызвала гнев пользователей социальных сетей своим постом в соцсети Facebook, где пожалела, что весь борт разбившегося Ту-154 не был занят журналистами НТВ.