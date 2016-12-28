12:00 28 декабря 2016 0

Концепцию "заточат" под электротранспорт Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Новая маршрутная сеть в Челябинске начнет внедряться в первом квартале 2017 года, а полностью заработает в сентябре. Об этом сообщил глава города Евгений Тефтелев на пресс-конференции 28 декабря. До осени чиновники должны урегулировать отношения с перевозчиками и провести все необходимые конкурсы.

Изменения спроектированы с учетом ставки на развитие экологически чистых видов транспорта и интересов муниципальных предприятий. По словам градоначальника, сейчас администрация работает над тем, чтобы не допустить банкротства МУП «Челябинский горэлектротранспорт».

Также Тефтелев не исключил, что процедура финансового оздоровления в в МУП «ЧАТ», которое занимается автобусными перевозками, может завершиться мировым соглашением. «Я выступаю за то то, чтобы предприятие осталось в муниципальных руках. Цена вопроса там порядка 500 млн рублей, которые должны быть выплачены в ПФР и в виде налогов. Сейчас прорабатывается этот вопрос», — заметил мэр.