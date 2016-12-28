С Нового года в крупном городе ХМАО подорожает проезд

13:32 28 декабря 2016 0

Билеты на общественный транспорт подорожают уже с 1 января Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

В Сургуте с 1 января 2017 года вводятся новые тарифы на проезд в пассажирских автобусах и маршрутках. Об этом «URA.Ru» рассказали в городской мэрии.

Стоимость проезда установлена приказом Региональной службы по тарифам. Билет в автобусе с 1 января обойдется в 22,5 рубля — поездка подорожает на 50 копеек. Речь идет о маршрутах под номерами 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 14А, 15, 19, 21, 23, 24, 26, 45, 47, 51, 52, 107, 109-1, 109-2, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119.

Стоимость проезда в маршрутках также вырастет — тарифы в таком виде транспорта устанавливают сами перевозчики. С 1 января пассажирам микроавтобусов, обслуживающих маршруты № 12, 20, 30, 31, 33, 34, 35, 35А, 40, 53, 69, 71, 95, 96 придется платить по 25 рублей за один поездку — сейчас билет стоит 24 рубля. Как ранее писало «URA.Ru», разработанный в РСТ документ позволяет увеличить стоимость проезда в маршрутках до 26,5 рублей.