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Главные новости Челябинской области
15:35  28 декабря 2016 0

Челябинского губернатора похвалили Ротенберг и Третьяк. ФОТО

Хоккей Трактор Югра Челябинск, сеничев иван, дубровский борис
Дубровский и Сеничев вновь "завели" челябинский "Трактор"Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Челябинский губернатор Борис Дубровский отмечен Федерацией хоккея России за вклад в развитие спорта. Главе региона, являющемуся также президентом ХК «Трактор», вручен соответствующий диплом.

Помимо Бориса Дубровского награждены сотрудники клуба, известные челябинские тренеры и спортивные функционеры, сообщили «URA.Ru» в пресс-службе «Трактора». Среди них — Анатолий Воробьев, Николай Макаров и Виктор Перегудов.

В следующем году ХК «Трактор», созданный по инициативе директора ЧТЗ Исаака Зальцмана, готовится отмечать 70-летний юбилей. Сейчас клуб занимает четвертое место в в Восточной конференции, приближаясь к своему лучшему достижению трехлетней давности.

Такие же дипломы получили и другие функционеры «Трактора»
Фото: пресс-служба ХК «Трактор»

Алексей Шумов
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