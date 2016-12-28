{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,67
Динамика за 2 недели
Евро 63,49
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
28 декабря 2016
27 декабря 2016
26 декабря 2016
Главные новости Челябинской области
16:46  28 декабря 2016 0

Новый начальник ФСБ приехал в резиденцию челябинского губернатора

Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб, пистолет, оружие
Личному составу УФСБ уже представили Никитина, теперь он знакомится с чиновникамиФото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Новый начальник управления ФСБ по Челябинской области Юрий Никитин в среду, 28 декабря, встретился в правительстве области с исполняющим обязанности губернатора Евгением Рединым. Об этом «URA.Ru» сообщили источники в правительстве региона.

Указ о назначении силовика уже подписан. Никитина также представили личному составу УФСБ. Бывший руководитель ведомства Игорь Ахримеев пока находится в Челябинске. По разным данным, он может быть назначен прикрепленным сотрудником в одну из госкорпораций или получить работу в частной структуре.

Юрий Никитин родился в 1963 году, имеет два высших образования. В органах госбезопасности работает с 1991 года. С октября 2010 года возглавлял УФСБ по Томской области. До этого год руководил хакасским управлением спецслужбы. А еще ранее трудился заместителем начальника УФСБ по Вологодской области.

На прежнем месте работы он стал инициатором уголовных дел против экс-мэра Томска Николая Николайчука, вице-губернатора Алексея Князева, руководителя ТПО «Контур» Игоря Иткина, руководителя УЭБ и ПК УМВД Томской области Константина Савченко.

Игорь Ахримеев занимал должность начальника управления ФСБ РФ по Челябинской области с мая 2013 года.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров