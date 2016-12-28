Новый начальник ФСБ приехал в резиденцию челябинского губернатора

16:46 28 декабря 2016 0

Личному составу УФСБ уже представили Никитина, теперь он знакомится с чиновниками Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Новый начальник управления ФСБ по Челябинской области Юрий Никитин в среду, 28 декабря, встретился в правительстве области с исполняющим обязанности губернатора Евгением Рединым. Об этом «URA.Ru» сообщили источники в правительстве региона.

Указ о назначении силовика уже подписан. Никитина также представили личному составу УФСБ. Бывший руководитель ведомства Игорь Ахримеев пока находится в Челябинске. По разным данным, он может быть назначен прикрепленным сотрудником в одну из госкорпораций или получить работу в частной структуре.

Юрий Никитин родился в 1963 году, имеет два высших образования. В органах госбезопасности работает с 1991 года. С октября 2010 года возглавлял УФСБ по Томской области. До этого год руководил хакасским управлением спецслужбы. А еще ранее трудился заместителем начальника УФСБ по Вологодской области.

На прежнем месте работы он стал инициатором уголовных дел против экс-мэра Томска Николая Николайчука, вице-губернатора Алексея Князева, руководителя ТПО «Контур» Игоря Иткина, руководителя УЭБ и ПК УМВД Томской области Константина Савченко.

Игорь Ахримеев занимал должность начальника управления ФСБ РФ по Челябинской области с мая 2013 года.