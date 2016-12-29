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29 декабря 2016
28 декабря 2016
10:48  29 декабря 2016 0

Уралвагонзавод отчитался о рекордной выручке за 2016 год

Клипарт, всего понемногу, увз, уралвагонзавод
Уралвагонзавод вышел на чистую прибыль в размере 863 млн рубФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Корпорация Уралвагонзавод отчиталась о рекордных показателях за 2016 год. Как сообщили «URA.Ru» в компании, ожидаемый объем выручки составляет 141,9 млрд руб, что на 30% больше, чем в 2015 году и на 11% выше показателя рекордного для предприятия 2012 года.

«Такого результата удалось достичь за счет успешной реализации корпорацией экспортного потенциала выпускаемой военной продукции и восстановления вагоностроительной отрасли. Рост экспортных поставок в рамках военно-технического сотрудничества в 2016 году к прошлому году составил 2,2 раза, а рост производства подвижного состава — соответственно 2,4 раза», — сообщили нашему агентству на УВЗ.

Здесь отметили, что за 2016 год также расширилась география экспортных поставок, выросла номенклатура поставляемой продукции и услуг. Впервые изделия подвижного состава были поставлены на внешний рынок. Кроме того, Уралвагонзавод вновь вышел на чистую прибыль в размере 863 млн. руб.

«Корпорация УВЗ успешно адаптировалась к тяжелым внешним условиям и вызовам, связанным с включением в санкционный список, девальвацией курса рубля, стагнацией российской экономики в целом», — отметили на УВЗ.

В пресс-службе в подтверждение своих слов приводят данные рейтинга кредитоспособности RAEX Эксперт РА, который в ноябре 2016-го повысился с А (II) до А (I). «Что характеризует положение УВЗ как финансово устойчивое с высокой вероятностью исполнения собственных финансовых обязательств. Прогноз по рейтингу — стабильный», — резюмировали в офисе УВЗ.

Президент России Владимир Путин во вторник, 27 декабря, подписал указ, согласно которому 100% акций Уралвагонзавода переходят к госкорпорации «Ростех». Позднее СМИ сообщили, что новым главой УВЗ может стать заместитель министра промышленности и торговли Александр Потапов.

Сергей Дианов
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