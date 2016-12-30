{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,27
Динамика за 2 недели
Евро 63,02
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
30 декабря 2016
29 декабря 2016
28 декабря 2016
11:25  30 декабря 2016 0

Банки простят долги погибшим на Ту-154

Клипарт , купюры, кредитки, пачка денег, карточки
Но решатся на это не всеФото: Алексей Гущин © URA.Ru
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
все новости сюжета

Сбербанк не будет требовать долги погибших в авиакатастрофе Ту-154.

«Сбербанк принял решение о списании кредитов, долгов погибших, но для этого необходимо получить соответствующие заявления от близких родственников», — сказал министр транспорта России, председатель комиссии по расследованию трагедии Максим Соколов. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Правительство Москвы выплатит по 1 млн руб. семьям москвичей, которые погибли при крушении Ту-154 Минобороны. Ряд отделений ВТБ и Сбербанка в Москве будут выплачивать компенсации родственникам погибших в катастрофе Ту-154 в новогодние праздники.

Ранее стало известно, что родственники погибших в катастрофе Ту-154 военнослужащих получат компенсацию в размере более 5,8 млн рублей. Родственники погибших при крушении самолета Ту-154 под Сочи начали получать выплаты. Об этом проинформировала страховая компания «Согаз». «Для нас это важно — ваша поддержка и то, что это горе, беда для родных и близких не стала только их бедой. Они чувствуют нашу поддержку. Мы не только о ней говорим, но и, безусловно, делаем. Сегодня начнутся все выплаты всем семьям погибших», — заявил министр обороны России Сергей Шойгу в среду, 28 декабря.

Юлия Литвиненко
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров