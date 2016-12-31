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23:52  30 декабря 2016 0

После операции в Тобольске Константина Райкина госпитализировали в Москве

Константин Райкин. Екатеринбург, райкин константин
Райкину после операции в Тобольске понадобилась помощь медиковФото: Анна Майорова © URA.Ru

Руководителю академического театра «Сатирикон» Константину Райкину понадобилась помощь столичных медиков после недавней операции в Тобольске. Актер экстренно госпитализирован.

О том, что актера везут на скорой помощи в НИИ Склифосовского, сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах. Портал Life приводит несколько другую информацию: по данным издания, актер обратился за помощью сам, пока никакой госпитализации не было.

Ранее стало известно, что актер Константин Райкин получил в Тобольске серьезную травму ноги. Артисту провели операцию под общим наркозом в местной больнице. Райкин получил травму при падении. «Я не заметил ступенечки. Упал. Порвал мышцу. Мышца оторвалась. Ее пришили. Я надеюсь, хорошо», — приводил слова артиста «Тобольск.ру».

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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