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16:24  05 января 2017 9

Российская киноэпопея «Викинг» попала под шквал критики. В адрес «Роскомнадзора» выдвинуты претензии

Кинопремьера Андрея Кравчука возмутила известного российского медиадеятеляФото: Официальный арт фильма "Викинг", Википедия

Известный продюсер Максим Фадеев раскритиковал российскую кинопремьеру Андрея Кравчука «Викинг». Как утверждает медийный деятель в своем «Instagram», картина вышла в прокат с возрастным ограничением «12+», тогда как в реальности богата сценами кровопролития. Фадеев оказался в кино вместе с несовершеннолетними и был шокирован увиденным.

«Создатели фильма обещали, что картина очень ярко передает атмосферу и быт Руси времен принятия христианства. Я специально заранее проверил возрастные ограничения, так как с нами были несовершеннолетние дети. И каково же было мое недоумение, когда уже в самом начале картины мы все вместе с детьми лицезрели сцену убийства животного. Будучи педагогом по образованию, я совершенно уверен, что детям такое смотреть нельзя. Но даже она, в сравнении с тем, что начало происходить на экране дальше, может считаться относительно невинной. А дальше мы увидели толпы бегающих, перемазанных кровью людей. Неудивительно, что, не досмотрев фильм до конца, мы приняли решение вывести с сеанса детей», — написал Максим Фадеев.

Продюсер утверждает, что в данной ситуации необходим публичный развернутый ответ чиновников «Роскомнадзора» на вопрос: «на основании чего фильму „Викинг“ было присвоено возрастное ограничение „12+“?». Фадеев считает, что фильм может негативно влиять на психику ребенка, а также искажать восприятие истории России. «Создатели подобного кино, да еще и снятого на бюджетные деньги, должны нести ответственность за свой продукт», — резюмирует продюсер.

Ранее Максим Фадеев назвал сельским утренником новогодние шоу на телеканалах «Первый» и «Россия». Фадеев пишет, что не смог досмотреть ни одну музыкальную постановку. Продюсер заявил, что ему искренне жаль всех артистов, принимающих участие в этих телепрограммах.

Эльдар Булатов
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