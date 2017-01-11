12:34 11 января 2017 1

В ближайшие несколько месяцев у Алексея Чусовитина будет много работы Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Накануне губернаторских выборов действующий глава Прикамья Виктор Басаргин направил своего сторонника в избирательную комиссию. За ходом судьбоносной кампании «изнутри» будет следить новый политический куратор региона.

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин в понедельник, 9 января, подписал указ о назначении члена Избирательной комиссии Пермского края с правом решающего голоса. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Вакантное место в крайизбиркоме занял политтехнолог из Екатеринбурга Алексей Чусовитин, который в настоящее время оформляет документы для вступления в должность заместителя руководителя администрации губернатора, курирующего политические вопросы.

Кандидатура была предложена Пермским краевым советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Примечательно, что в документе Алексей Чусовитин обозначен как временно не работающий. Связаться с самим политтехнологом не удалось.

Одно из 14 мест в новом составе краевой избирательной комиссии освободилось в начале декабря, когда должность заместителя главы администрации губернатора покинул Александр Козенков. Он принял участие в первом организационном заседании 12 декабря, после чего был отозван Виктором Басаргиным.

В новом составе крайизбиркома сохранили позиции 10 членов, включая председателя Игоря Вагина. Ближайшая масштабная кампания, которую предстоит провести комиссии, — выборы губернатора Пермского края, намеченные на сентябрь.