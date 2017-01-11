{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,16
Динамика за 2 недели
Евро 63,52
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
11 января 2017
10 января 2017
Главные новости Пермского края
12:34  11 января 2017 1

Пермский губернатор внедрил нового «агента» в избирательную комиссию

Пресс-конференции по итогам выборов в Пермском крае, чусовитин алексей
В ближайшие несколько месяцев у Алексея Чусовитина будет много работыФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
все новости сюжета

Накануне губернаторских выборов действующий глава Прикамья Виктор Басаргин направил своего сторонника в избирательную комиссию. За ходом судьбоносной кампании «изнутри» будет следить новый политический куратор региона.

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин в понедельник, 9 января, подписал указ о назначении члена Избирательной комиссии Пермского края с правом решающего голоса. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новость по теме
Бывший политический куратор Прикамья отказался следить за выборами

Вакантное место в крайизбиркоме занял политтехнолог из Екатеринбурга Алексей Чусовитин, который в настоящее время оформляет документы для вступления в должность заместителя руководителя администрации губернатора, курирующего политические вопросы.

Кандидатура была предложена Пермским краевым советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Примечательно, что в документе Алексей Чусовитин обозначен как временно не работающий. Связаться с самим политтехнологом не удалось.

Одно из 14 мест в новом составе краевой избирательной комиссии освободилось в начале декабря, когда должность заместителя главы администрации губернатора покинул Александр Козенков. Он принял участие в первом организационном заседании 12 декабря, после чего был отозван Виктором Басаргиным.

В новом составе крайизбиркома сохранили позиции 10 членов, включая председателя Игоря Вагина. Ближайшая масштабная кампания, которую предстоит провести комиссии, — выборы губернатора Пермского края, намеченные на сентябрь.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров