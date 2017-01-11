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11 января 2017
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Главные новости Пермского края
13:12  11 января 2017 2

Глава пермского министерства спорта уходит в отставку

Министр спорта Павел Лях суд вынесение меры пресечения Пермь, лях павел
Без Павла Ляха министерство спорта окончательно «рассыпалось»Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Отставка пермского правительства
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«Временный» министр спорта Прикамья решил уволиться. Как стало известно «URA.RU», чиновница устала работать в пермском правительстве.

Исполняющая обязанности министра физической культуры, спорта и туризма Пермского края Елена Костина подала заявление об увольнении. Получить комментарий в минспорта не удалось.

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В пресс-службе администрации губернатора «URA.RU» пояснили, что Елена Костина уходит по собственному желанию в связи с физической и эмоциональной усталостью — в ведомстве у нее нет ни одного заместителя при большом объеме работы. Плюс деятельность Костиной во главе минспорта ограничивал статус и. о., а работу осложняли многочисленные проверки правоохранителей.

По данным «Эха Перми», чиновнице предложили оставить должность из-за отказа подписывать задним числом документы о сдаче в эксплуатацию крытого футбольного манежа «Пермь Великая», который планировалось официально сдать в декабре прошлого года.

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Елена Костина ранее работала заместителем министра, а до того руководила региональным агентством по управлению государственным имуществом. Возглавить минспорта чиновнице пришлось в связи с отстранением от должности начальника — Павла Ляха. Последний был задержан сотрудниками ФСБ 4 октября. Министра подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями — именно Лях подписывал акты приемки работ при реконструкции пермского стадиона «Динамо» в прошлом году. В мае было возбуждено уголовное дело по факту хищения 13,8 млн рублей из 45 млн, выделенных на проект. В конце июля силовики арестовали бывшего замминистра спорта Руслана Садченко, который по-прежнему находится в СИЗО. По имеющейся информации, последний и дал показания в отношении Ляха.

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин 29 декабря 2016 года подписал распоряжение об отставке правительства в полном составе. В настоящее время идет процесс формирования нового состава кабинета министров. Кто возглавит минспорта после ухода Костиной — пока неизвестно.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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