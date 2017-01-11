В мэрии Екатеринбурга объявили об отставке вице-мэра Евгения Липовича

15:58 11 января 2017 11

Время Липовича на посту вице-мэра закончилось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сразу несколько высокопоставленных источников «URA.RU» в администрации Екатеринбурга сообщают об увольнении заместителя главы администрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгения Липовича. Еще в конце декабря он ушел на длительный больничный, после которого не вернется на работу.

Обязанности вице-мэра временно исполняет председатель комитета по благоустройству Тамара Благодаткова. Причины кадровой рокировки пока неизвестны.

Другие представители мэрии добавляют, что на этом кадровые чистки не закончатся: «В понедельник, 9 января, в администрации города на общей планерке было объявлено, что часть людей уже покинула дружную команду мэрии, а часть пока только думает о том, чтобы это сделать».

В мэрии также не исключают, что в ближайшие часы силовые структуры начнут проверку деятельности городских властей. Особенно их может заинтересовать информация о предбанкротном состоянии екатеринбургского МОАПа: «Не исключено, что в преддверии январского заседания РЭК кто-то решил таким образом заблокировать заявку на повышение тарифов на проезд в общественном транспорте в Екатеринбурге».

Пресс-секретарь администрации города Денис Сухоруков пояснил «URA.RU», что Липович находится в очередном отпуске. По его словам, никаких изменений в кадровом составе мэрии нет.