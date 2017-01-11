Колокольцева попросили отправить в отставку главу УМВД ХМАО

16:12 11 января 2017 11

Владимира Колокольцева просят принять кадровые решения после скандала в Пыть-Яхе Фото: Официальный сайт МВД России

Депутат Думы ХМАО-Югры Андрей Миляев написал обращение на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева. Поводом послужила ситуация в Пыть-Яхе, где, по версии следствия, полицейские издевались над задержанными. В беседе с корреспондентом «URA.RU» Андрей Миляев также заявил, что, на его взгляд, глава УМВД по ХМАО-Югре Василий Романица должен уйти в отставку.

В письме на имя министра Колокольцева политик просит проверить отделения полиции в Югре. «Прошу провести проверки на предмет соблюдения прав задержанных лиц в других ОМВД на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, а также рассмотреть возможность принятия соответствующих кадровых решений в отношении руководящего состава Управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономного округу — Югре и ОМВД Пыть-Яха и Нефтеюганского района ввиду совершения на данных территориях аналогичных преступлений, что подрывает престиж правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

В беседе с корреспондентом «URA.RU» Андрей Миляев пояснил, что, на его взгляд, кадровые решения должны быть приняты по руководителям ведомства в Пыть-Яхе, Нефтеюганске и Нефтеюганском районе. Также, по его мнению, глава УМВД округа Василий Романица «должен нести ответственность за своих работников». «Нам чего ждать следующего? Убийств?» — задается вопросом депутат.

Миляев надеется услышать аргументированное решение Владимира Колокольцева по поводу сложившейся ситуации.

В УМВД России по ХМАО-Югре «URA.RU» отказались комментировать письмо депутата.

Как ранее писало «URA.RU», по версии следствия, в декабре прошлого года сотрудники ОМВД по Пыть-Яху применили в отношении задержанных граждан противоправные действия. По данному поводу возбуждено уголовное дело. Ранее «URA.RU» писало, что Василий Романица, по одной из версий, может уйти в отставку.