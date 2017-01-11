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11 января 2017
Главные новости Свердловской области
17:32  11 января 2017 0

Медиатусовку Екатеринбурга пригласят на бал прессы в нетрадиционный день

Бал прессы. День печати. Екатеринбург, власов владимир
Перенос мероприятия связан с графиком губернатораФото: Александр Мамаев © URA.RU

Бал прессы, приуроченный к Дню российской печати 13 января, в 2017 году состоится в другой день.

Традиционное мероприятие для сотрудников средств массовой информации переносится из-за плотного графика главы региона, пояснили в департаменте информполитики губернатора Свердловской области. Вероятно, Евгений Куйвашев в это время будет принимать участие в мероприятиях Гайдаровского форума, который пройдет в Москве с 12 по 14 января.

В департаменте информполитики уточнили, что на данный момент дата проведения бала прессы и площадка для мероприятия не определены.

Виктор Кудряшов
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