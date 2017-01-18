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18 января 2017
17 января 2017
15:26  18 января 2017 5

Прогноз «URA.RU» сбылся! Замминистра строительства назначен директором Корпорации развития Среднего Урала

Инсайд "URA.RU" по поводу Сергея Киселева подтвердилсяФото: сайт Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

Новым генеральным директором ОАО «Корпорация развития Среднего Урала» стал молодой чиновник Сергей Киселев — выходец из регионального минстроя. Об этом сообщили в департаменте информационной политики свердловского губернатора. Таким образом, подтвердилась инсайдерская информация, которую «URA.RU» сообщали источники в органах свердловской власти еще накануне Нового года.

«Сергей Киселев ранее занимал пост заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и был освобожден от должности указом губернатора с 13 января 2017 года, — говорится в сообщении департамента информационной политики. — Он уже приступил к работе в Корпорации развития Среднего Урала».

«Задач, стоящих перед корпорацией, сегодня много, часть из них определена в качестве приоритетных, — прокомментировал свое назначение сам Сергей Киселев. — Первое направление работы связано с реализацией задачи, поставленной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, по повышению инвестиционного интереса к региону со стороны российских и зарубежных компаний».

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По его мнению, для достижения ощутимых результатов этой работы необходима консолидация усилий институтов развития и органов власти Свердловской области. Он напомнил, что основным показателем эффективности в этом направлении является рейтинг регионов, составляемый Агентством стратегических инициатив.

Другую задачу, стоящей перед КРСУ, ее новый гендиректор видит в продолжении успешных наработок корпорации, в частности — в дальнейшем развитии индустриального парка «Богословский» в городе Краснотурьинске, которому по решению правительства РФ в 2016 году был присвоен статус ТОСЭР — территории опережающего социально-экономического развития. «Моя задача — количество превратить в качество и систематизировать деятельность КРСУ», — резюмировал Сергей Киселев.

Напомним, новость о том, что директор «Корпорации развития Среднего Урала» Дмитрий Попов покидает пост в связи с окончанием контракта, появилась еще в декабре 2016-го. За несколько дней до Нового года теперь уже бывший директор дал «URA.RU» развернутое интервью об итогах работы КРСУ за два последних года его пребывания на этом посту.

Андрей Гусельников
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