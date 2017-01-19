18:28 18 января 2017 1

Помощь ребенку, чей отец ворвался с угрозами на подстанцию скорой помощи, была оказана в полном объеме Фото: depositphotos.com

Медицинская помощь ребенку, чей отец ворвался с угрозами на подстанцию скорой помощи, была оказана в полном объеме. Об этом корреспонденту «URA.RU» рассказал главврач Пермской городской станции скорой медицинской помощи Василий Терехин.

По его словам, 17 января в 16:30 медикам поступил вызов от врача детского сада. Внезапно стало плохо одному из воспитанников. «На вызов выехала бригада скорой помощи. Время прибытия на вызов соответствует действующему нормативу. Ребенку оказана скорая медицинская помощь в полном объеме с последующей госпитализацией в стационар», — рассказал Василий Терехин.

Уже после того, как «скорая» отправилась к малышу, его отец зашел на ближайшую к адресу вызова подстанцию и в агрессивной форме с использованием нецензурной лексики потребовал немедленного оказания помощи ребенку. Сейчас по данному факту проводит проверку полиция.