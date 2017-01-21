17:15 20 января 2017 4

Врачей скорой помощи будет охранять ГБР Фото: depositphotos.com

После нападения пермяка на подстанцию скорой помощи депутат Госдумы Николай Говорин потребовал усилить охрану объектов сферы здравоохранения. Как стало известно «URA.RU», для врачей скорой помощи в Перми могут создать тревожную кнопку, с помощью которой в случае нападения они смогут вызвать группу быстрого реагирования.

Проект «Защитим врача скорой помощи» уже был опробован в Перми в новогодние праздники. «В мероприятии было задействовано 18 бригад скорой медицинской помощи, все они получили так называемые „тревожные кнопки“ в виде телефонов одноканальной связи, которые напрямую связаны с экипажами машин групп быстрого реагирования, — рассказал „URA.RU“ организатор акции Дмитрий Омутных. — Также на центральной подстанции скорой медицинской помощи был организован пост круглосуточной охраны на случай обращения граждан с неадекватным поведением. Все участники мероприятия прошли необходимый инструктаж и на случай возникновения любых внештатных ситуаций готовы принять все необходимые меры для обеспечения безопасной работы коллег на выездах».

К счастью, новогодние праздники прошли для медиков спокойно. Но уже 17 января в СМИ появилась информация о нападении мужчины на подстанцию скорой помощи. По словам главврача Пермской городской станции скорой медицинской помощи Василия Терехина, 17 января в 16:30 медикам поступил вызов от врача детского сада. Внезапно стало плохо одному из воспитанников. На вызов выехала бригада «скорой», ребенку была оказана помощь с последующей госпитализацией в стационар. Уже после того, как «скорая» отправилась к малышу, его отец зашел на ближайшую к адресу вызова подстанцию и в агрессивной форме с использованием нецензурной лексики потребовал немедленного оказания помощи ребенку.

В связи с этим депутат Госдумы Николай Говорин посоветовал региональным и федеральным органам исполнительной власти принять решение об усилении охраны объектов сферы здравоохранения. «Что касается безопасности медицинских работников, то Минздрав готовит соответствующий проект федерального закона. Мы обсуждали его концепцию в Госдуме в отношении нападений на медицинских работников. Планируется приравнять нападение на медработника к нападению на сотрудника правоохранительных органов, что предполагает более жесткие санкции. Это касается обстоятельств, когда люди выполняют свои профессиональные обязанности», — цитирует парламентария пресс-служба ОНФ.

Очередное нападение на медиков может стать поводом для того, что акция «Защитим врача скорой помощи» будет бессрочной. «Сейчас мы подводим итоги работы акции в новогодние праздники, беседуем со всеми участниками, сотрудниками скорой помощи и охраны, проводим мониторинг мнений. Когда эта работа будет проделана, мы представим новый проект. Возможно, „тревожная кнопка“ будет работать по праздникам — например, 23 февраля. А, может быть, ее работа будет бессрочной», — рассказал Дмитрий Омутных.