{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,67
Динамика за 2 недели
Евро 63,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
21 января 2017
20 января 2017
18:38  20 января 2017 14

На российскую фабрику Петра Порошенко нашлись покупатели

Первое собрание совета по культуре при губернаторе области. Екатеринбург, конфеты
Выпускать конфеты на фабрике Порошенко готовы российские и иностранные инвесторыФото: Александр Мамаев © URA.RU

Губернатор Липецкой области Олег Королев заявил, что фабрикой Roshen Петра Порошенко уже интересуются инвесторы как из России, так и зарубежных стран. Он убежден, что производство запустить снова можно будет в течение двух минут.

Королев сообщил, что как только Порошенко примет окончательное решение о продаже кондитерской фабрики в Липецке, то инвесторы будут готовы ее приобрести. «Интерес есть. Так что как только Порошенко окончательно примет решение о продаже, все пойдет нормально. Переживем», — цитирует главу региона «Газета.Ru» со ссылкой на RNS. Называть возможных покупателей кондитерской фабрики Порошенко губернатор не стал, ссылаясь на коммерческую информацию.

Новость по теме
Порошенко закрывает свою фабрику Roshen в России

Олег Королев сообщил также, что на фабрике сейчас трудятся около 700 человек, все они будут уволены до конца апреля, сообщает RNS. Губернатор пообещал, что обеспечит работой всех сотрудников предприятия, если фабрика не будет перезапущена.

Украинская группа Roshen закрывает кондитерскую фабрику в Липецкой области из-за экономических и политических причин, напоминает «Национальная служба новостей». Ранее украинские политики ставили в вину Порошенко работу его фабрики в России, так как за счет перечисленных в бюджет России налогов, он поддерживает российские власти и армию.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров