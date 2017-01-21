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21:14  20 января 2017 6

Пермяк избил женщин-фельдшеров «скорой», приехавших к нему на вызов

Планеты, врачи, Киркоров Филипп, пенсионеры, старики, врач, белый халат, доктор, медицина
Медики подверглись нападению пьяного пациентаФото: depositphotos.com © URA.RU

Житель Верещагинского района Пермского края избил двух прибывших на вызов женщин-фельдшеров бригады скорой помощи. Напавший на медиков мужчина был пьян. Следственное управление СКР по Пермскому краю инициировало проведение доследственной проверки.

По информации областного минздрава, инцидент произошел в ночь на пятницу, 20 января. Бригада «скорой» прибыла на вызов в село Вознесенское: 49-летний пациент пожаловался на повышение артериального давления. В составе фельдшерской бригады были женщины 59 и 44 лет. Когда они зашли в квартиру, мужчина сидел за столом и пил спиртное.

«Одна из фельдшеров начала измерять пациенту давление. Когда она закончила эту процедуру, он неожиданно нанес ей несколько ударов по лицу, затем ударил другого фельдшера. Мужчина вел себя агрессивно также по отношению к своим родственникам», — говорится в сообщении, размещенной на сайте ведомства.

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Медиков в Перми будет охранять группа быстрого реагирования

Покинув квартиру, фельдшеры по рации сообщили об инциденте на подстанцию, и диспетчер вызвал наряд полиции. У женщин диагностировали синяки, ссадины и ушибы. У одной из сотрудниц резко поднялось давление, она написала заявление в полицию.

По факту произошедшего СУ СКР по Пермскому краю проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Следователи разбираются в обстоятельствах инцидента.

Недавно в Перми произошла похожая история. Пермяк напал подстанцию скорой помощи: в агрессивной форме с использованием нецензурной лексики он потребовал немедленного оказания помощи ребенку, которому стало плохо в детском саду. К тому моменту «скорая» уже выехала к малышу. В связи с этим для врачей скорой помощи в Перми хотят создать тревожную кнопку, с помощью которой в случае нападения они смогут вызвать группу быстрого реагирования.

Марина Мотылева
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