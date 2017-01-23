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23 января 2017
22 января 2017
Главные новости Челябинской области
16:05  23 января 2017 0

Готовимся к ШОС. Борис Дубровский создает клуб губернаторов

Конференция За возрождение Урала. Челябинск., дубровский борис
Борис Дубровский встретился в Москве с генсекретарем ШОС Рашидом АлимовымФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В рамках подготовки к ШОС и БРИКС, на проведение которых претендует Челябинск, будет создан клуб губернаторов — представителей стран — участниц саммитов. Соглашение об этом достигнуто на рабочей встрече губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с новым генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Рашидом Алимовым. Встреча состоялась в Москве 20 января, в пятницу, сообщил «URA.RU» вице-губернатор Руслан Гаттаров.

«Мы обсудили формирование Клуба губернаторов стран ШОС. Договорились, что его презентация состоится в Пекине, будем над этим работать. Мной были представлены наши отчетные материалы по подготовке проведения саммита ШОС в Челябинске в 2020 году. У нас есть понимание по большинству вопросов; были высказаны предложения, которые будут учтены. В ближайшее время соберем оргкомитет по подготовке ШОС, где все эти моменты будут декомпозированы до ответственных лиц и ведомств», — прокомментировал итоги встречи на аппаратном совещании в резиденции в понедельник 23 января Борис Дубровский.

По словам Руслана Гаттарова, это будет неофициальная площадка для общения, где планируется обсуждать совместные проекты к ШОС. Презентация клуба пройдет в столице Китая, предположительно, летом 2017 года. Там же, в штаб-квартире ШОС в Пекине, должна состояться презентация Челябинска с готовящимися проектами как потенциальной площадки для саммитов.

Альбина Золотухина
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