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16:12  23 января 2017 0

В Прикамье погиб трехлетний малыш, оставленный один на сутки

Открытая лицензия 09.06.2015. Дети., дети
Мальчик поджег елку и отравился дымомФото: Pixabay

Жительница Губахи оставила своего трехлетнего сына одного дома на сутки. Мальчик поджег искусственную елку и задохнулся в дыму.

30-летняя женщина ушла из дома днем, оставив малыша почти на сутки одного. Ребенок поджег искусственную елку, возгорание сопровождалось сильным задымлением. Мальчик погиб от отравления продуктами горения. В Губахинском межрайонном следственном отделе корреспонденту «URA.RU» отказались рассказать, куда уходила мать так надолго. Была ли семья благополучной, следователи также не раскрывают.

По факту гибели ребенка было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Будет последовательно выяснена роль в случившемся матери погибшего ребенка и дана правовая оценка не только ее действиям, но и работе органов опеки, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

Анна Белкина
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