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16:37  23 января 2017 1

Ямальскую оленину будут поставлять в Германию

Эскурсия в цех Ямальских оленей, Ямал-продукта и молокозавод + Ямал-Ири, оленина, мясо
Мясо в Германию будет поставлять компания из ПриуральяФото: Андрей Загумённов © URA.RU

Мясо оленей Ямала будут поставлять на европейский рынок. Соответствующее соглашение было подписано между главой Приуральского района Иваном Сакалом и директором германской компании «P.Köver e.K» Петером Кёвером. Сейчас Иван Сакал находится в Берлине вместе с ямальской делегацией, возглавляемой Дмитрием Коблкиным.

Поставки мяса северного оленя будут производиться предприятием «Мясоперерабатывающий комплекс «Паюта» из Приуральского района. Объем поставок — 100 тон оленины. Процедура будет проходить по всем правилам и стандартам качества страны-импортёра (Германии). Ямальское предприятие прошло необходимую подготовку и сертификацию. Соглашение вступило в силу с сегодняшнего дня.

Ранее о возможности экспорта ямальской оленины говорил заместитель губернатора Александр Мажаров. На Ямал также с рабочим визитом приезжал генеральный консул ФРГ в Екатеринбурге Штефан Кайль.

Вячеслав Егоров
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