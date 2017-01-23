17:38 23 января 2017 0

В ЖЖ Кунгурова появились новые посты Фото: соцсети

В блоге тюменца Алексея Кунгурова, которого приговорили к двум годам лишения свободы за пост, размещенный в Сети, опубликованы новые записи. В одной из них, в частности, отмечается, что на этой неделе появится протокол суда, в котором будут уточняться формулировки обвинения.

Пост написала жена тюменского блогера Асия Байшихина. Здесь же она рассказала о последних новостях громкого дела.

«Многие спрашивают: „че там у Лехи?“ Отвечаю. У Лехи все нормально, насколько это возможно в данной ситуации. Алексей Кунгуров по-прежнему находится в СИЗО-1 города Тюмени. Там он ждет решения по апелляции. После этого приговор вступит в силу и Алексея переведут (неизвестно куда) отбывать наказание. Это должно случиться не позднее 25 февраля, именно до этого времени Алексею продлили содержание под стражей», — пишет Асия.

Вторая запись — это еще одна часть статьи «НАТО — друг России и Путина». В ней речь идет о расширении североатлантического альянса и его перевооружении. Кунгуров описал в статье стратегию расширения НАТО за последние 12 лет. И акцентировал внимание читателя на легкомысленности Кремля в отношении подготовки европейских стран с помощью США: «Ни расширение НАТО, ни идея строительства общеевропейской ПРО не вызывали у Кремля ни малейших опасений. Более того, Москва даже предложила свои услуги в деле строительства системы ПРО, но Вашингтон сухо поблагодарив Путина, отказался: мол, мы сами справимся».

Последние выпады пропагандистов в отношении роста северо-атлантического альянса автор считает истерией. Он объясняет это экономическим кризисом середины нулевых. А поиск врагов — лучшим способом отвлечь население от внутренних проблем. Также Кунгуров намекает, что США во главе с новым президентом вполне может отказаться от части своих военных обязательств в Европе из-за несговорчивости некоторых партнеров.