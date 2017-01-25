В Twitter удалили самый популярный аккаунт Поклонской

18:59 24 января 2017 3

У настоящего аккаунта Поклонской не так много подписчиков Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

Самый популярный фейковый аккаунт депутата Госдумы Натальи Поклонской удален из сети микроблогов Twitter. Подписчиками блога были более 114 тыс. пользователей.

В администрации сервиса посчитали, что создатели аккаунта @NPoklonskaya нарушают принятые правила, несмотря на то, что те называли себя фан-клубом Поклонской. Стоит отметить, что на этой странице нередко появлялись неоднозначные комментарии якобы от имени экс-прокурора.

«Мы неоднократно подавали жалобы на деятельность поддельных аккаунтов Натальи Поклонской в соцсетях, — приводит Life слова помощника Поклонской. — Этот был самым массовым. В нем неоднократно публиковались оскорбительные комментарии в адрес политиков и простых людей». Как подчеркивает помощник Поклонской, многих пользователей, в том числе журналистов, существование этого аккаунта вводило в заблуждение.

Действительно, записями именно этого аккаунта чаще всего пользовались СМИ. Так, здесь от лица Поклонской выдвигались предложения вернуть смертную казнь за вредительство и экономические преступления. И здесь же появилось заявление в отношении Божены Рынски, порадовавшейся смерти журналистов на борту Ту-154 Минобороны: «Как черти из табакерки повылазили мрази. Статья 282.1 УК. Как депутат ГД и гражданин РФ, прошу @sledcom_rf проверить»

Официальный аккаунт Натальи Поклонской в Twitter @PoklonskayaNV появился 14 октября 2016 года. Сейчас на него подписано 12,5 тысяч пользователей. Специальной отметили отметки о верификации он не имеет.