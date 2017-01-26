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26 января 2017
25 января 2017
Главные новости Челябинской области
15:12  26 января 2017 3

Южноуральские власти взялись за алкоголиков. В регионе откроют второй вытрезвитель

Открытие вытрезвителя. Челябинск, вытрезвитель
Пока на Южном Урале работает только один вытрезвитель - в ЧелябинскеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

До конца года в Магнитогорске будет открыт второй в Челябинской области вытрезвитель. Спецучреждение появится на базе одной из местных больниц, сообщил на пресс-конференции в четверг, 26 января, начальник ГУ МВД по региону Андрей Сергеев.

Магнитогорский вытрезвитель будет рассчитан на 20 мест. Вопрос уже согласован с мэром Сергеем Бердниковым и начальником городского управления МВД Сергеем Богдановским.

Первый в регионе вытрезвитель открылся в декабре прошлого года в Челябинске. Его вместимость — 25 человек. Ежедневно в среднем в него доставляют 15 челябинцев. На втором этаже планируется открыть подразделение для оказания наркологической помощи.

Сергей Леонов
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